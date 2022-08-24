نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتفتيح البشرة من أول مرة.. ماسكات سهلة ومن غير تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات تفتيح البشرة الطبيعية لأول مرة هي وصفات تعتمد على مكونات طبيعية تعمل على توحيد لون البشرة وإزالة الخلايا الميتة وتحسين مظهر البشرة وتقوية الجلد وعلاج أضرار أشعة الشمس، حيث أن هناك المئات من الوصفات لتفتيح بشرتك ولكن نقدم لكِ أفضل الماسكات مناسبة لجميع أنواع البشرة وتبيّض وجهك من المرة الأولى.

وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك لأول مرة

إذا كنت تبحثين عن وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك لأول مرة في تاريخ مرتجل، فقد قمنا بتغطيتك بهذه الوصفات السهلة وسريعة التحضير، والمواد متوفرة في كل منزل على النحو التالي:

ماسك العسل والبابايا

قناع البابايا بالعسل هو أحد أقنعة تفتيح البشرة سريعة المفعول حيث تطحن نصف ثمرة بابايا في عجينة، وتضيف ملعقة من العسل وتضعه في حركات دائرية على الجلد لتخصيص القناع. اتركيه ليجف لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ والبارد لغلق المسام على وجهك.

دقيق الأرز وماسك الصبار

الوصفة الثانية المرشحة لك من بين الوصفات الطبيعية لتفتيح بشرتك لأول مرة هي قناع من دقيق الأرز والصبار يحتوي على مواد مؤكسدة، ولتحضير القناع، اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع 1 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز ثم ضعي القناع على وجهك ليجف ثم افركي به على بشرتك لتقشيره ثم قومي بإزالته.

ماسك العسل وقشر البرتقال

هذا القناع مناسب لجميع أنواع البشرة ما عدا قشر البرتقال والبشرة الحساسة للمكونات الحمضية. ثم ضعي القناع على البشرة واتركيه لمدة 15 ساعة ويمكن تكرار القناع يوميا.

ماسك البطاطس لتفتيح البشرة

القناع الرابع المرشح لك من بين وصفاتنا السريعة لتفتيح البشرة هو قناع البطاطس، حيث تحتوي البطاطس على فيتامين سي الذي ينظم إنتاج الكولاجين في البشرة، ويسوي لون البشرة، ويساعد على إزالة الشوائب، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي من أكثرها عوامل طبيعية مهمة للتبييض. لتطبيق قناع البطاطس، اتبعي الخطوات التالية: