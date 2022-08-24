وجبة سناكس خفيفة كيكة البسبوسة بجوز الهند بطعم شهي ولذيذ

وصفات الحلويات كثيرة ولا حصر لها وكل وصفة تعرف حسب درجة حب الأشخاص لها، ومن بين أنواع وصفات الحلويات التي قد حصلت على درجة شعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يعشقون تناولها كانت كيكة البسبوسة بجوز الهند، ولذلك فإننا سوف نقوم بتوضيح كل الأمور التي تتعلق بطريقة تحضير كيكة البسبوسة بجوز الهند حيث أننا سوف نقوم بوضع قائمة بأهم المقادير التي تدخل في هذه الوصفة كما أننا سوف نقوم بتحضير طريقة التحضير الخاصة بها، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مقادير كيكة البسبوسة بجوز الهند

يمكن أن يتم تحضير كيكة البسبوسة بجوز الهند في البيت بكل سهولة فالأمر ليس صعب على الإطلاق ولكنه يحتاج إلى ضبط المكونات والمقادير التي تدخل في تحضيره لكي يكون الطعم لذيذ، وعلى الرغم من أن هذه الوصفة تعتبر من أكثر الوصفات التي لها طعم مميز إلا أن المكونات التي تدخل في هذه الوصفة ليست كثيرة ولذلك فإننا نقدمها لكم في النقاط التالية:

1 ملعقة زبدة كبيرة.

دقيق سميد.

2 بيضة.

2 كوب جوز هند.

½ كوب زبدة سائلة.

حليب مكثف.

2 ملعقة بيكنج بودر.

كيس فانيليا.

ونحتاج في وصفة كيكة البسبوسة بجوز الهند إلى إضافة القطر إليها بعد خروجها من الفرن ولكي يتم الحصول على هذا القطر يجب أن يكون لدينا المكونات التالية:

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

خطوات تحضير كيكة البسبوسة بجوز الهند في البيت

يمكن أن يتم تحضير كيكة البسبوسة بجوز الهند في البيت بكل سهولة فالأمر لا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو المجهود لكي يتم القيام به ولكن كل ما يجب فعله هو الالتزام بكل الخطوات التي تساعد في الحصول على كيكة بسبوسة ناجحة ويتم تحضير الكيكة بالطريقة التالية: