نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وبانادول أكسترا الرهيب: في التفتيح الفوري وبياض مثل البدر2022 في المقال التالي
نقدم لكم النشا وبانادول أكسترا الرهيب , حيث يعد كريم فعال في التفتيح الفوري للبشرة والجسم يقضي على البثور السوداء وحب الشباب نتيجته رائعة من أول مرة وتحدي, من مشاكل الصيف هو الاسمرار الناتج عن المصيف أو درجة الحرارة العالية وأشعة الشمس الضارة كل هذه المشاكل سوف تنتهي مع هذا الكريم الرائع والمميز ويجعل بشرتك بيضاء كالثلج, وسوف يتعجب من يري بياضك الملفت للنظر وداعاً لحروق الشمس والتصبغات والنمش وأهلا ببشرة صافية ناصعة البياض كالزجاج, والأن مع هذا المقال الرائع والمميز من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وبانادول أكسترا الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة بشكل لن تتخيلي نتائجه وتحدي2022.
مكونات عمل كريم النشا وبانادول أكسترا الرهيب في التفتيح بشكل مبهر للغاية
نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز في تبييض البشرة وشدها وهي كالتالي:-
- ٢قرص من بانادول أكسترا.
- ١ملعقة كبيرة من النشا.
- ١ملعقة كبيرة من الخل أو ماء الورد.
- ١ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ١ملعقة صغيرة من زيت جونسون للأطفال.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع فيه ٢قرص من بانادول أكسترا ونضع عليه ملعقة كبيرة من الخل ونقلب جيداً.
- بعد ما يذوب البندول نضيف ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت جونسون ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.
- الأن أصبح الكريم جاهز للاستعمال اليومي.
طريقة الاستخدام
اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-
- نغسل البشرة أو أي مكان تريدين تفتيحه مثل الرقبة أو اليدين أو الجسم جيداً حتى نتخلص من أي زيوت أو كريمات علي البشرة والجسم لفعالية الكريم .
- نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة واليدين ويوزع جيداً.
- نترك الكريم علي البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف من الأحسن تركه طول الليل ونغسله في الصباح لنتائج مذهلة.
- بعدما يجف الكريم تماماً نفرك البشرة جيداً بحركات دائرية خفيفة.
- ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.
- سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام وتحدي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا وبانادول أكسترا الرهيب: في التفتيح الفوري وبياض مثل البدر2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.