النشا وبانادول أكسترا الرهيب: في التفتيح الفوري وبياض مثل البدر2022

نقدم لكم النشا وبانادول أكسترا الرهيب , حيث يعد كريم فعال في التفتيح الفوري للبشرة والجسم يقضي على البثور السوداء وحب الشباب نتيجته رائعة من أول مرة وتحدي, من مشاكل الصيف هو الاسمرار الناتج عن المصيف أو درجة الحرارة العالية وأشعة الشمس الضارة كل هذه المشاكل سوف تنتهي مع هذا الكريم الرائع والمميز ويجعل بشرتك بيضاء كالثلج, وسوف يتعجب من يري بياضك الملفت للنظر وداعاً لحروق الشمس والتصبغات والنمش وأهلا ببشرة صافية ناصعة البياض كالزجاج, والأن مع هذا المقال الرائع والمميز من خلال موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وبانادول أكسترا الرهيب في تفتيح وتبييض البشرة بشكل لن تتخيلي نتائجه وتحدي2022.

مكونات عمل كريم النشا وبانادول أكسترا الرهيب في التفتيح بشكل مبهر للغاية

نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز في تبييض البشرة وشدها وهي كالتالي:-

٢قرص من بانادول أكسترا.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الخل أو ماء الورد.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة صغيرة من زيت جونسون للأطفال.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع فيه ٢قرص من بانادول أكسترا ونضع عليه ملعقة كبيرة من الخل ونقلب جيداً. بعد ما يذوب البندول نضيف ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت جونسون ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. الأن أصبح الكريم جاهز للاستعمال اليومي.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-