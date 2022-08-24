نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية غير مكلفة في المنزل في المقال التالي
معظم النساء تبحث عن وصفات جبارة تقوم بتفتيح البشرة، كما أن من بين هذه الوصفات التي يتم البحث عليها باستمرار بتلك الفترة هي وصفة الكركم في تفتيح البشرة، حيث أنه من المعروف أن الكركم له فوائد عديدة لا حصر لها، حيث أنه يقوم بتفتيح البشرة وكذلك يجعلها أكثر إشراقاً ونضارة، هذا بالإضافة إلى أنه يحد من الهالات السوداء التي توجد في البشرة، كما أنه يحد من البثور السوداء وكذلك التجاعيد التي توجد بالبشرة، ومن المعروف أن البشرة البيضاء تكون حلم جميع الفتيات، لهذا فإن العديد من الفتيات تقوم بالسعي باستمرار لتتعرف على أفضل الطرق التي تقوم بتفتيح البشرة، إذ أن منهن من يلجأ إلى الكريمات التي تقوم بتفتيح البشرة، والبعض الآخر يقم باللجوء إلى الوصفات الطبيعية، حيث أن تلك الوصفات تكون من الطبيعية وتكون آمنة للغاية لا تسبب أي أضرار بالبشرة، هذا بالإضافة إلى أن الكركم يقوم بمحاربة الأمراض الجلدية التي توجد في البشرة، وكذلك يحد من ظهور حب الشباب الذي يعاني منه العديد من النساء والفتيات.
وصفة تفتيح البشرة بالكركم
الكركم له خصائص مفيدة للبشرة لا حصر لها، لهذا السبب يتم استخدامه في العديد من الوصفات بجانب المكونات الطبيعية الأخرى لتفتيح البشرة وشدها وجعلها ناصعة البياض وأكثر إشراقاً.
- ملعقتان كبيرتان من الكركم الناعم.
- ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند.
- عسل نحل طبيعي “ملعقة كبيرة واحدة”.
طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة
- في البداية قومي بإحضار وعاء صغير لكي تضعي به زيت جوز الهند والعسل وتابعي التقليب بشكل مستمر إلى أن يتم التجانس جيداً.
- بعدها قومي بوضع الكركم وتابعي التقليب بشكل جيد إلى أن تمتزج كافة المكونات مع بعضهم البعض.
- قومي بتنظيف الوجه بشكل جيد بواسطة الماء ومن ثم قومي بتجفيفه.
- بعد ذلك قومي بوضع الماسك على الوجه ومن ثم وزعيه بطريقة متساوية.
- اتركي الوصفة على الوجه حتى مرور ما يقرب من حوالي ربع ساعة.
- بعد ذلك قومي بغسل الوجه بشكل جيد بواسطة الماء الفاتر عقب مرور ربع ساعة.
- بعدها قومي بفسل الوجه بواسطة غسول مناسب لنوع بشرتك ومن ثم قومي بمتابعة التجفيف بلطف بواسطة فوطة قطنية.
- كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع إلى أن تحصلين على أفضل النتائج المرادة.
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