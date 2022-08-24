سر الكولاجين الطبيعي اصنعي بنفسك كريم لبان الدكر لإزالة التجاعيد

يعد كريم لبان الدكر الكولاجين الطبيعي لإزالة التجاعيد والحصول على بشرة بيضاء ولامعه، فهناك كثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريمات طبيعية بدلا من استخدام كريمات كيميائية تؤدي إلى تلف البشرة بعد مرور الوقت، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير هذا الكريم الطبيعي في المنزل دون الحاجة لاستخدام الكثير من الوقت بطريقة ناجحة ومضمونة، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا ولبان الدكر ويعرف عن لبان الدكر بفوائده الكثيرة للبشرة حيث أنه يحتوي على كولاجين طبيعي في عناصره، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الدكر السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بنتيجة مضمونة.

مكونات عمل كريم لبان الدكر

يتكون كريم لبان الدكر السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

ماء مغلي.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم لبان الدكر الكولاجين الطبيعي لإزالة التجاعيد يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر كوب من الماء المغلي ونقوم بنقع ملعقة من لبان الدكر لمدة لا تقل عن ليلة كاملة. بعد ذلك نقوم بتصفية الماء باستخدام مصفاة والاحتفاظ بالماء المغلي. ثم بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا على ماء لبان الدكر المغلي ونقلبهم جيدا على نار هادئة. بعد ذلك ننزل الخليط من على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-