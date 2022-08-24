قبل زفافك هتكونى قمر 14… السكر والبيض خلطة مبهره لتفتيح الأماكن الداكنة والسمراء في ليلة واحده جربيها بنفسك

تستعد كل عروس مقبلة على الزواج بعمل بعض الاستعدادات الخاصة كالاهتمام بالبشرة والعناية بالشعر لتبدو أجمل عروسة أمام الناس، ولكن هناك استعدادات أخرى خاصة يجب أن توليها العروسة اهتمامها قبل الفرح بوقت كافٍ وهي العناية بتفتيح المناطق الداكنة سواء كانت ظاهرة في الجسم أو المناطق الحساسة، لذا نقدم لكل عروس اليوم أقوى الخلطات الطبيعية لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم قبل موعد الزفاف والحصول على تبييض فوري لتلك المناطق.

خلطات طبيعية لتبييض الأماكن الداكنة قبل الزفاف

تعد الخلطات الطبيعية التي يتم إعدادها في المنزل بمكونات طبيعية أأمن طريقة لتفتيح المناطق الحساسة والقضاء على التصبغات الجلدية، بالإضافة إلى ترطيب تلك المناطق وجعلها ناعمة وبيضاء، ومن أبرز الخلطات الطبيعية التي يمكن إعدادها بأقل تكلفة وأسرع وقت.

خلطة البيض والسكر لتفتيح الأماكن الداكنة

لإعداد وصفة البيض والسكر لإزالة الجلد الميت، وتفتيح المناطق الداكنة يتم إتباع تلك الخطوات:

يتم خلط بياض بيضة مع ملعقة كبيرة من السكر.

يتم وضع الخليط على المناطق الداكنة وخاصة المناطق الحساسة.

يترك الخليط على البشرة حوالي نصف ساعة حتى يجف.

يشطف الجلد بالماء الفاتر برفق.

يمكن استخدام أي مرطب بعد الإنتهاء.

تكرر تلك الوصفة باستمرار للحصول على نتائج مضمونة.

خليط الحليب وزيت اللوز لتفتيح المناطق الداكنة

للحصول على خليط فعال لتفتيح المناطق الحساسة بدون التسبب في حساسية للجلد، قومي بإحضار تلك المكونات:

ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

طريقة تحضير وصفة الحليب وزيت اللوز

يتم عمل عجينة متجانسة من جميع المكونات السابقة.

يتم توزيع العجينة على المناطق الداكنة.

يترك الخليط على المنطقة المراد تفتيحها مدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم تشطف المناطق الحساسة بالماء الفاتر.

ينصح بتكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة فاتحة وناعمة.

خلطة البرتقال والزبادي لتفتيح المناطق الحساسة

يتم استخدام قشر البرتقال بعد تجفيفه وطحنه مع كوب من اللبن الزبادي.

ثم إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض.

يوزع الخليط على الأماكن الحساسة الداكنة.

يترك الخليط على الجلد مدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم تشطف جيدا بالماء البارد.

تقشير الجسم بأبسط الخلطات المنزلية

الليمون والسكر

هذه الوصفة التي طال انتظارها للبشرة إليكم التفاصيل:

معلقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان من العسل.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة سكر

حاول تنظيم المواد بشكل صحيح.

فوائد مقشر الجسم

تقشير الجسم يمنح بشرتك توهجًا صحيًا، ويهيئك لتأثيرات أشعة الشمس وأيضًا: