نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتخليكى بدر منور… الوصفة الجهنمية لتقشير الجسم كله وتفتيحه والتخلص من سواد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص كل عروس قبل زفافها أن تظهر بمظهر رائع وجذاب، ومن أهم الاستعدادات التي تقوم بها هي التخلص من السواد وتفتيح الأماكن الداكنة من الجسم، لذا تبدأ في البحث عن خلطات طبيعية لتبييض وتقشير الجسم، والحصول على بشرة بيضاء خالية من أي تصبغات أو اسمرار، وسوف نقدم لكل عروسة مقبلة على الزواج أهم الوصفات والخلطات الطبيعية للعناية ببشرتها وتقشيرها بأمان وفاعلية، لكي تبدو عروسة جميلة ومشرقة في ليلة العمر.

خلطة سحرية لتبييض وتقشير الجسم

هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تحتوي على مكونات آمنة طبيعية، خالية من أي مواد كيميائية لتقشير الجسم والتخلص من البقع الداكنة في مختلف أنحاء الجسم، وهي من الأمور التي تهتم بها العروسة قبل زفافها بوقت كافٍ، وسوف نستعرض بعض هذه الخلطات المجربة والتي أثبتت فاعليتها مع كثير من الفتيات وخاصة ذوي البشرة الحساسة.

خلطة سكرب السكر وزيت الزيتون

تعد هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية المنزلية التي تستطيع العروسة فعلها في المنزل بنفسها، وقد تحصل على نتيجة مضمونة وفعالة في تقشير الجسم مثل، الكوعين، الركبتين، تحت الإبطين، وكذلك منطقة البكيني، وهذه الوصفة آمنة لا تسبب أي التهابات للجلد ولا تهيج للبشرة.

مكونات خلطة السكر وزيت الزيتون لتقشير الجسم

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة تحضير سكرب السكر وزيت الزيتون

يتم مزج جميع المكونات السابق ذكرها مزجا جيدا حتى تمام التجانس.

يوزع الخليط على الأماكن الداكنة ويترك حوالي عشر دقائق.

تشطف الأماكن التي تم فرد السكرب عليها بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على بشرة فاتحة خالية من أي بقع سوداء.

خلطة زيت السمسم لتبييض الاماكن الغامقة من الجسم

زيت السمسم من الزيوت التي يستخدمها الفتيات بكثرة هذه الأيام، وذلك بسبب احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية التي أثبتت أنه زيت لاغنى عنه قبل الزفاف، حيث يعمل على تفتيح البشرة وتقشيرها بأمان، بالإضافة إلى خصائصه في ترطيب الجلد والعناية بها لتحضير هذه الوصفة لابد من إتباع تلك الخطوات البسيطة.

ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز.

ملعقة ونصف زيت سمسم.

طريقة تحضير خلطة زيت السمسم لتقشير وتبييض الجسم

يتم خلط زيت السمسم مع دقيق الأرز حتى يتكون عجينة يمكن فردها على الجسم.

يتم التركيز على الأماكن الداكنة والتي نريد تقشيرها.

يترك الخليط على الجلد مدة لا تقل عن عشر دقائق.

يشطف الجسم وملاحظة الفرق بين اللونين.

في حالة التبييض السريع يتم تكرار الوصفة أكثر من مرة أثناء الاستحمام.

مكونات قناع تفتيح نشا البطاطس قناع رهيب و في 2022

يمكن العثور عليها في كل منزل لتحقيق نتيجة مبهرة هي مواد بسيطة وسهلة:

1 ملعقة كبيرة نشاء.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البطاطس.

نصف ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

سنتعلم كيفية تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة للغاية للحصول على أفضل النتائج بفضل الله والتحديات التالية:

خذ وعاءً نظيفًا جدًا وأضف ملعقة كبيرة من نشا الذرة إلى عصير البطاطس واخلط جيدًا.

ثم نضيف عصير الليمون ونخلط جيداً حتى يصبح المزيج كريمي.

بعد ذلك أضيفي نصف ملعقة كبيرة من كريم نيفيا واخلطي المكونات جيدًا.

سيكون الخليط ناعمًا ومتجانسًا وهو الآن جاهز للاستخدام.

الدلكة المغربية لتفتيح وتقشير الجسم

مكونات الدلكة المغربي لتفتيح جسم العروس:

ثلاث ملاعق كبيرة صابون مغربي مبشور.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

أربع ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر.

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة زبادي.

طريقة عمل الدلكة المغربي لتفتيح البشرة:

نضع قدرًا على النار ونسكب فيه الكثير من الماء، وعندما يغلي الماء نضع قدرًا آخر فوق هذا القدر ونستحم بالماء.

ونضع ملعقة كبيرة من زبدة الشيا في المقلاة ونخلطها وعندما تذوب نضع نصف الصابون المغربي المبشور.

ثم يضاف زيت اللوز المر وخلطه حتى تصبح المكونات متجانسة، ثم يضاف مسحوق النشا وماء الورد وعصير الليمون والحليب السائل واللبن.

نستمر في خلط جميع المكونات حتى نحصل على مزيج متسق ومتجانس، نرفع عن النار ونضع هذا الخليط على الجلد ونتركه لمدة خمس وعشرين دقيقة.

ثم دلكي وجهك لتخفيف التهيج، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد وكرري ذلك 3 مرات في الأسبوع.

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