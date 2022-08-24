نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ماسك النشا والبطاطس للتخلص من تجاعيد البشرة وجعلها كبشرة الأطفال في المقال التالي
ماسك النشا والبطاطس للتجاعيد، تتعرض العديد من السيدات لظهور تجاعيد عند التقدم في السن فيرغبن في التخلص منه للتمتع بوجه يبدوا أصغر خالي من التجاعيد التي تسبب لهن الإزعاج، لذلك يبحثن العديد عن وصفات طبيعية دون الحاجة للجوء إلى المواد الكيميائية التي تكون غالية الأسعار والتي تسبب لهن مشاكل عند كثرة استخدامها، علاوة على ذلك ينصح العديد باستخدام وصفة النشا والبطاطس الذي يكون لهم فوائد عديدة للبشرة دون أن تتعرض لأي أثار سلبيه عند كثرة استخدامهم، فيمكنك إعدادها بمكونات بسيطة غير مكلفة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.
ماسك النشا والبطاطس للتجاعيد
يمكنك الحصول على هذا الماسك بمكونات بسيطة من مطبخك، حيث يعمل على التفتيح الفوري والتخلص من التصبغات والحبوب، بالإضافة لشد تجاعيد البشرة الموجودة في الجبهة وحول العين والفم، نتيجة للنشا الطبيعية الموجودة في البطاطس فهي تعمل على شد البشرة بشكل طبيعي حيث تتمثل في الآتي:
- مقدار ملعقة من نشا.
- مقدار واحد بطاطس مفرومه جدا.
- ملعقة من عصير الليمون.
- القليل من عسل النحل.
- مقدار القليل من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- يتم إحضار وعاء وتقومي بتصفية البطاطس جيداً يتم إضافة النشا لماء البطاطس والقليل من العسل والليمون.
- يتم تقليب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس.
- قومي بتوزيع الخليط على كافة الوجه وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- يتم غسل الوجه ومسحه بماء الورد ثم غسله جيدا وتكرر الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج.
فوائد البطاطس للبشرة
للبطاطس فوائد عديدة للبشرة والتي تتمثل في الآتي:
- تعمل على التخلص من التجاعيد وتشد الوجه بشكل كبير وتؤخر من ظهور التجاعيد.
- تساعد على تفتيح الهالات السوداء المتواجدة حول العين.
- تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات بشكل كبير وفي أسرع وقت.
- تقضي على الجلد الميت والبكتريا التي تتراكم على الوجه.
في الختام فقد تعرفنا على ماسك النشا والبطاطس للتجاعيد ومكونات الماسك وطريقة تحضيره، كما تعرفنا على فوائد البطاطس للبشرة للتخلص من كافة مشاكل البشرة التي تسبب الإزعاج للعديد في أسرع وقت.
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