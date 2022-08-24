طريقة عمل عجة البيض المصرية بالخضراوات بخطوات بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل عجة البيض المصرية، تعد العجة من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثير من المصرين سواء الكبار أو الصغار، والتي تمتاز بمذاقها الرائع والمفضل لدى العديد منهم، لذلك تقوم العديد من السيدات بإعدادها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة فيمكن تناولها كوجبة عشاء أو كوجبة فطار، علاوة على ذلك تحتوي على البروتينات الضرورية للجسم لاحتوائها على البيض وكذلك على الخضار، لذلك يتم تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة تتوافر في المطبخ للحصول على مذاق رائع في عدة دقائق، ويمكنك التجديد في إعدادها بإضافة مكونات أخرى وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل العجة المصرية

يمكنك إعدادها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، حيث يمكن تحضيرها بالخضار لكسبها الطعم اللذيذ والمميز للغاية، بالإضافة لفوائدها المتعددة للجسم، فيمكن اتباع المكونات التالية وذلك من خلال الآتي:

مقدار 5 بيضات كبيرة.

ما يعادل نصف كوب دقيق .

مقدار بصلة مفرومة.

مقدار ملعقتين من السمن.

نصف كوب من الشبت المفروم.

مقدار نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

مقدار نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير العجة المصرية

يمكنك وبكل سهولة تحضير عجة البيض في المنزل، حيث لها فوائد عديدة وتمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، فيمكن تحضيرها من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ووضعه على النار يتم إضافة السمن والبصل والفلفل والملح يقلب جيدا لحين أن يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

ثم يتم إضافة الكزبرة والبقدونس والشبت والدقيق ويقلب جيداً.

يتم إضافة اللبن ويقلب ثم يطفئ النار ويترك جانباً ثم يضاف البيض ويقلب جيداً.

ثم يتم إحضار صينية صغيرة مدهونه سمن أو زيت، ثم يضاف الخليط في الصينية وإدخاله الفرن بضع دقائق لتمام النضج، ثم يرش الجبن الموزريلا على الوجه وتوضع قليلا تحت الشواية.

يمكن الاستغناء عن الجبنة الموزاريلا .

يخرج من الفرن وتقطع مكعبات وتقدم ساخنة.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل العجه المصرية ومكوناتها وطريقة تحضيرها للحصول على مذاق رائع ومفيد للجسم كما يمكن تناولها بين الوجبات.