كريم النشا والقرنفل للبشرة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال 

كريم النشا والقرنفل للبشرة، تنظيف البشرة أمر مهم فلابد من استخدام روتين يومي يساهم في الحفاظ على نظافة البشرة وإزالة الأتربة التي تتراكم داخل مسام البشرة وتسبب ظهور الحبوب وغمقان لون البشرة، كما تظهر الأماكن الداكنة في الوجه وكذلك تحت الإبط والكوعين والرجلين وغيرها من الأماكن التي تختلف من فتاة لأخرى، ولكن جميع هذه الأماكن تسبب الضيق لهن، لذلك يبحثن عن طريقة تفتيح لون البشرة بالنشا والقرنفل، حيث أنه يعرف الجميع مميزات النشا السحرية في تفتيح لون البشرة بسرعة الصاروخ لإحتوائه على خصائص مميزة تساهم في علاج خلايا الجلد الميت، كما يساهم القرنفل في إزالة أي أتربة، لذا سوف نستعرض لكم هذه الطريقة خلال السطور التالية.

كريم النشا والقرنفل للبشرة

تستخدم كل فتاة روتين مختلف في تنظيف بشرتها، وذلك لأنه تختلف أنواع البشرات ويتم استخدام الماسكات المناسبة لنوع البشرة، ولكن عند استخدام ماسك النشا والقرنفل يمكن استخدامه في تنظيف جميع أنواع البشرات دون القلق، فهو طبيعي ولا يسبب أي أضرار للبشرة، ويمكن استخدامه من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من النشا.

ملعقة من القرنفل المطحون.

1 ملعقة من عصير الليمون.

ماء الورد ملعقة واحدة.

طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل للبشرة

يفضل الجميع استخدام الماسكات الطبيعية سريعة المفعول والتي تساهم في تنظيف بشرة الوجه والجسم دون ترك أي أضرار أو علامات على الجسم، لذلك يمكن استخدام النشا والقرنفل في تنظيف البشرة بسرعة والتخلص من أي غمقان أو حبوب، لذلك نحتاج إلى المكونات السابقة لتحضير الوصفة مع إتباع الخطوات التالية.