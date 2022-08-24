وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق وانبات الفراغات لن تصدقي طول وكثافة شعرك من أول استعمال 

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق من الطبيعي أن يأتي على الشعر فترة تساقط وضعف شديد وخاصة أثناء الحمل أو الرضاعة أو الإصابة ببعض الأمراض الجسدية، ولكن عند ظهور الشعر بشكل غير جمالي تنزعج الفتيات، لأنه يعتبر الجوهر الخارجي لهن، ويفضلن الظهور بشعر طويل وناعم الملمس وخالي من التجاعيد، وعند تساقط الشعر تظهر فراغات بين الشعر وبالتالي يصبح شكل الرأس غير مناسب، وتحاول الفتيات والسيدات استخدام العديد من الكريمات التي تساهم في تطويل الشعر ولكنها تحتاج إلى وقت، لذلك يبحثن عن خلطات طبيعية تساهم في تطويل الشعر، لذا سوف نوضح لكم أفضل هذه الخلطات خلال هذا المقال.

وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

تطويل الشعر خلال أيام بسيطة أمر لم يكن سهل، ولا يمكن لكريمات أن تقوم بهذا الدور، ولكن الزيوت الطبيعية تلعب دور هام في تغذية الشعر وسرعة نموه وإعادة مظهره الجمالي، لذلك ترغب الفتيات في استخدام الزيوت لتغذية الشعر، كما أنها من الوصفات الطبيعية السحرية التي لا تؤثر بالسلب على الشعر، وتعتبر بسيطة الثمن، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير الآتي.

المكونات

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تحضير وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق

يأتي تساقط الشعر نتيجة ضعف بعض أنواع الفيتامينات في الجسم، وخاصة المسئولة عن تغذية بصيلات الشعر، وبالتالي يمكن إعادة تغذية هذه البصيلات من خلال استخدام الزيوت التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، حيث أن الزيوت الطبيعية الأفضل لحل مشاكل ضعف الشعر لأنها غنية بعناصر غذائية هامة، ويمكن استخدام هذه الزيوت من خلال إتباع الخطوات التالية.