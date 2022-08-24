نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل صاروخ سحري: سيجعلك بنت 16 عام لن تتخيلي نتائجه2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخل صاروخ سحري , ليخلصكم من الحبوب بشكل مبهر , ويعمل علي تفتيح البشرة من أول استخدام للخليط الذي يساعد في تفتيح البشرة والحصول علي بشرة مثالية خلال فترة قصيرة جدا من الوقت, سوف يدهشكم نتائجه الفعالة جدا في التبييض الفوري من أول استخدام, والقضاء علي التجاعيد نهائيا من الوجه بفضل الله, حيث تبحث كل فتاة علي بشرة مشرة وناصعة البياض بشكل مضمون وطبيعي دون أي أضرار جانبية بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لكل فتاه وسيدة ولدلك يجب الاهتمام بها بكل الطرق المتاحة لديكم والمضمونة أيضا, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل النشا والخل صاروخ سحري لتفتيح البشرة من أول استعمال رهيب بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والخل صاروخ سحري لتبييض البشرة بشكل مبهر ونتائج مبهرة

سوف نتعرف علي بعض المكونات الخاصة لعمل الخليط الرهيبة في التفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من الخل.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نقدم لكم أبسط وأسهل طريقة لتحضير الخليط الرهيب في المنزل دون أي تعب أو تكلفة للحصول علي بشرة مشرقة وناصعة البياض وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة زيت اللوز والخل ونقلب جميع المكونات جيد. ثم نضيف النشا مع التقليب الجيد للخليط حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. ثم نضيف ماء الورد بتدريج مع الاستمرار في الخليط بطريقة مستمرة حتي تتجانس المكونات. نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب بشرتكم ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس ولين.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة مضمونة لكيفية استخدام الماسك الرهيب علي البشرة والحصول علي نتائج مبهرة لتفتيح الفوري وهي كالاتي:-