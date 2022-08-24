كيك جوز الهند اليومي الاقتصادي بطريقة ناجحة وهشة وبمقادير مظبوطة وسريعة بالخطوات

يوجد الكثير من أنواع الكيك مثل كيك الحليب وكيك الفانيليا وكيك الشيكولاتة فكلها أنواع معروفة وتقليدية، ولكن فيما هذا المقال سوف تتعرفى على طريقة عمل نوع جديد من الكيك وهو كيك جوز الهند، ونعرض إليكي مكونات ومقادير هذا النوع من الكيك وهو الدقيق وجوز الهند والزبدة والبيض والحليب السائل، ويتميز كيك جوز الهند مع كوب الشاى أو كوب الحليب وخاصة فى وجبة الإفطار بطعمه اللذيذ وقوامه الإسفنجى ومذاقه الرائع والذى لا يقامه أحد، والعديد من الناس يفضلون تناول الكيك فى أى وقت من أوقات اليوم، وتقوم السيدات بعمل كيك جوز الهند وتقديمه للضيوف فى حفلات أعياد الميلاد وفى الحفلات السعيدة، وكيك جوز الهند له فوائدة عديدة لصحة الجسم فهو يساعد على تقوية الأسنان وخاصة العظام، ويعطى كيك جوز الهند الطاقة والحيوية للجسم، فيمكن أن تقومى بإعداد كيك جوز الهند بنفس الطعم الذى يباع فى المحلات، وحتى تضمنى صحة جيدة لكى ولأفراد بإستخدام مكونات تضمنى جودتها، والبعض من السيدات يفضلون إضافة بعض من الفواكة مثل المانجو أو الفراولة أو الموز.

من الكيكات اللذيذة والمحببة من قبل معظم الناس وبالأخص صغار السن هي كيكة جوز الهند حيث أنها تتسم بطعم شهي جدا وهذه الكيكة نقوم بعملها في المنزل بكل سهولة، فهي تتكون من مكونات بسيطة وتوجد في أي مطبخ وسهلة جدا في خبزها فلا تتطلب أي مجهود أو تكاليف ويتم عملها بالعديد من الأشكال المختلفة.

مكونات عمل كيك جوز الهند

إثنين كوب صغير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير الحجم من جوز الهند

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى

ثلاثة حبات من البيض

كوب وربع كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج باودر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض

طريقة عمل كيكة جوز الهند