كريم بانثينول قنبلة لتبييض صاروخى لتفتيح البشره والاماكن الحساسة والجسم بالكامل وشد التجاعيد نهائيا وللابد وكانك شابة فى العشرين من عمرك 

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عمر شويل - جدة كريم بانثينول لتبييض صاروخى كنز لتفتيح البشره ، بصورة آمنة يمكن معها الالتزام على نفس الروتين لفترة طويلة، حيث أن هذا الكريم مكون من مركبات مخصصة للعناية بالبشرة وتحسينها والرفع من مستوى جمالها، وفي نفس الوقت متوافر بالصيدليات بأسعار بسيطة، ويمكن الاستفادة منه في كثير من النواحي المتعلقة بالبشرة، لذلك يجب أن يتواجد في منزلك، واستفيدي منه بصورة كاملة ولا تهملي ما يمكنك الحصول عليه باستخدامه.

كريم بانثينول لتبييض صاروخى كنز لتفتيح البشره

استخدام كريم بانثينول كروتين يومي للاهتمام ببشرة جسمك ووجهك من أفضل ما تمنحيه لبدنك من عناية، حيث يساهم في فعل ما يلي:

يعطيك بشرة كاملة الحيوية، ويجدد خلاياها ويحسن من حالتها الصحية.

يعالج بعض المشكلات التي تعاني منها في بشرتك، ويخفيها مع آثارها.

كما يعطي بشرتك لمسة ترطيب ونعمومة، ويجعلها مرنة وجميلة المظهر والملمس.

يقاوم كثير من عوامل البيئة التي تؤثر سلبًا على البشرة.

مم يتركب كريم بانثينول؟

من المكونات الرئيسية فيه البانتوثينيك، وهو من ضمن العناصر المفيدة للبشرة، ويعرف علميًا باسم فيتامين B5، وبالطبع تشتهر كثير من مستحضرات العناية بالبشرة الثمينة بإضافته إليها.

هذا الفيتامين هو ما اشتهر بلقبه الكريم لأنه يعرف في أوساط عدة باسم البانثينول، وبمجرد إضافته للكريم أو أي مستحضر غيره فهو يمنحك عناية كاملة ببشرتك، وليس مجرد منحها شكل وملمس جميل، بل صحة وتجدد وحيوية أيضًا.

استخدامات كريم بانثينول

يستخدم هذا الكريم للعديد من الأغراض العلاجية والتجميلية في البشرة، ومنها ما يلي:

الترطيب والحماية من الجفاف، خاصةً في حالات التعرض للشمس، أو الأجواء الحارة، أو أي شيء يسبب فقد البشرة لمرونتها.

العناية بالبشرة من كافة الأنواع، حيث أنك لن تقلقي على بشرتك بسببه فهو مناسب لها سواء كانت دهنية أو جافة، أو حتى حساسة، ويقدم لها العناية اللازمة.

وقاية ما قبل استخدام المكياج من المواد الضارة فيه والجفاف، فهو يحيط ببشرتك ويعطيها الترطيب ويمنع امتصاس السوائل منها خاصةً لو كنت ستضعين المكياج لفترة طويلة.

علاج التهابات البشرة التي تحدث جراء العدوى أو غيرها ويمنع انتشار البكتيريا أو الضرر الناجم عن وجودها.

المساهمة في شفاء الجروح بسرعة مع عدم ترك آثار مكانها، فهو يجدد بشرتك، ويعطيها حافز لزيادة إفراز الكولاجين، مما يجعلها تقضي على فرص ظهور الندبات التي تخلف الجروح وتجعلها تلتئم دون تشوه.