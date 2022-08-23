نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الجمال… اللبان الدكر والنشا لتفتيح البشرة وزيادة الكولاجين والتخلص من التجاعيد نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد من أكثر المشكلات التي تعاني منها البشرة هي مشكلة الاسمرار، وكذلك أيضا ظهور التجاعيد المبكره عليها، وقد أرجع الكثير من العلماء السبب في ذلك هو انخفاض نسبة الكولاجين الطبيعي في الجسم، ولكن أصبح الآن من الممكن باستخدام بعض المكونات الطبيعية لاستعادة الكولاجين الطبيعي للبشرة، ببعض الوصفات باستخدام اللبان الدكر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفات و فوائد اللبان الدكر لاستعادة تفتيح ونضارة البشرة

فوائد اللبان الدكر لتفتيح البشرة

اكتشف العلماء أن اللبان الدكر يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية بالإضافة إلى وجود الكثير من العناصر الأخرى التي تساعد بشكل كبير في تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها، ومن بعض فوائد لبان الدكر للبشرة:

يسمح اللبان الدكر بتقشير خلايا الجلد الميت وتجديدها، مما يساعد البشرة على تبييضها وتفتيحها.

مادة الكولاجين الطبيعية الموجودة في اللبان الدكر، تعمل على شد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

كما أنه علاج فعال لاستمرار البشرة الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

له تأثير كبير في تبييض المناطق الحساسة.

بالإضافة الى معالج الاسمرار الذي يظهر احيانا حول الفم والعينين.

وصفه اللبان الدكر لتفتيح البشرة

يمكن استعمال لبان الدكر أو زيته في تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية، التي لها تأثير كبير في معالجة مشاكل البشرة، ومن تلك الوصفات ما يلي:

وصفة لبان الدكر وماء الورد

نحتاج لإعداد هذه الوصفة

كمية من لبان الدكر

ماء ورد

طريقة التحضير

في اناء على النار نضع كمية من لبان الدكر ونضيف اليه كميه مناسبة من الماء.

نترك الخليط ليغلي جيدا على النار.

بعد ذلك نتركه ليبرد، ثم نصفيه ونضيف إلى الماء المصفى ملعقة كبيرة من ماء الورد.

يمكن استخدام هذه الوصفة في غسل الوجه مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.

مع الانتظام في استخدام الوصفة، يسرع ذلك في عملية تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

وصفة لبان الدكر مع النشا

من المعروف أن النشا لها تأثير كبير على تفتيح لون البشرة، ويمكن أن نضيفها إلى تلك الوصفة لتحقيق نتيجة سريعة في تفتيح لون البشرة، مكونات هذه الوصفة

ملعقة كبيرة نشا

لبان دكر

علبة زبادي

عسل

طريقة الإعداد

نطحن كميه من لبان الدكر، ونضيف إليه النشا ونقلبهم.

بعد ذلك نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ونصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ناخذ كميه مناسبه من هذا الخليط ونضعه مثل الماسك على البشرة، ونتركه لمدة 45 دقيقة.

بعدها نشطف الوجه بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذه الوصفة من مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع لتحقيق أقصى استفادة والوصول إلى النتيجة المطلوبة.

خليط الخميرة والعسل

اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الخميرة والعسل والنشا والحليب السائل، استمر في الخلط حتى تحصل على مزيج ناعم، ثم ضعي الخليط على خديك واتركيه لمدة 40 دقيقة، اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم بللي وسادة قطنية بماء الورد وامسحي خديك بهذا الماء.

استمر في استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في اليوم..