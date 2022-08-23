نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفخي خدودك… بالخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه بطريقة طبيعية سحريه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف مقاييس الأنوثة والجمال من وقت لآخر، ولكن تظل الوجوه السمينة والخدود الممتلئة هي من أهم مقاييس جمال الوجه عند المرأة، فلا تحبذ أبدا الظهور بمظهر شاحب، أو يبدو عليه الإرهاق والخسسان، وهناك بعض السيدات التي تلجئن إلى إتباع حمية غذائية قاسية عند نزول الوزن، ولكنها تفاجأ بأن وجهها تعرض للنحافة ليبدو عليه المرض فتشعر بالضيق، لذا تلجأ الكثيرات منهن إلى استخدام الوصفات الطبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود، ولعل أبرز تلك الوصفات المنزلية وصفة الخميرة والنشا، وهي من أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة أي بقع داكنة بها، بالإضافة إلى نفخ الخدود وسوف نتعرف على أهم مكونات هذه الوصفة السحرية وطريقة إعدادها.

وصفة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه

للحصول على خدود منتفخة ووجه ملئ خالي من أي بقع داكنة يتميز بأنه مشرق وفاتح، مكونين بسيطين موجودان في كل منزل، لا يكلفك أموال طائلة مثلما تدفعيها في مراكز التجميل وهما، الخميرة البيرة ونشا الذرة، حيث يعمل كلا المكونين على التخلص من الهالات السوداء والكلف الموجودان في البشرة، بالإضافة إلى نفخ الخدود وتسمينها، والحصول على بشرة نضرة ومشرقة، لذا اتبعي فقط تلك الخطوات لتحصلي على كريم سحري يستخدم في العناية بالبشرة.

مكونات وصفة الخميرة والنشا لنفخ الخدود

قطعة كبيرة من الخميرة البيرة، أو ملعقتين كبار.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

ملعقة ونصف زيت زيتون بكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر أو المعروف بماء الورد.

نصف كوب لبن او علبة زبادي.

طريقة التحضير

يتم مزج النشا والخميرة في وعاء عميق جيدا.

ثم إضافة اللبن أو الزبادي إليهما.

ضعي زيت الزيتون وماء الورد بالتدريج للحصول على قوام متماسك وملمس يشبه الكريمي.

يتم وضع كمية بسيطة من الكريم على وجه نظيف ومغسول لاختبار حساسية الوجه لهذا الخليط.

في حالة عدم تهيج البشرة واحمرارها يتم توزيع كمية مناسبة من الكريم على الوجه على الأقل مرتين في اليوم صباحاً ومساءا قبل النوم.

وتكرار استخدام هذا الكريم للحصول على وجه ممتلئ ومشرق وخالي من أي بقع.

خلطات طبيعية لانتفاخ الخدين بشكل دائم

الوصفة الدائمة لانتفاخ الخد – زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الدهون الصحية غير المشبعة التي تساعد في الحفاظ على بشرة ناعمة وصحية.

تحضير:

سخني القليل من زيت الزيتون على نار خفيفة.

ثم دلكي الخدين بالزيت واتركيها لمدة ربع ساعة، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة مرة في الصباح ومرة في الليل للحصول على خدود ممتلئة.

وصفات الصبار

الصبار مفيد جدًا للبشرة حيث يقويها ويحارب ظهور التجاعيد، كما أنه يزيد من مرونة الجلد ويحفز زيادة إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة تبدو أصغر سناً.

تحضير:

نأخذ ورقة الصبار ونستخرج الهلام.

ثم ضعي الجل على وجهك واتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

تكرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مزيج خميرة الحلبة

اخلطي ملعقة كبيرة من الخميرة والحلبة جيدًا وأضيفي ملعقة كبيرة من ماء الورد، بمجرد الحصول على خليط المعجون، ضعيه على منطقة الخد والشفايف والاماكن النحيفة بالجسم والوجه وتدليك بلطف بحركات دائرية بأطراف أصابعك، اتركي الخليط حتى يجف تمامًا، ثم اغسل وجهك جيدًا بالماء البارد.