نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بذور الكتان والنشا روعة في إزالة تجاعيد الوجه وتبييض البشرة 10 درجات في المقال التالي
كريم بذور الكتان والنشا ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل مبهر، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة ويزيل التصبغات الجلدية والبقع الداكنة التي تظهر على البشرة نتيجة الحمل، والتعرض لأشعة الشمس الضارة، كما يعمل على إزالة النمش والكلف من الوجه نهائيًا، ويتميز أيضًا بقدرته الفعالة على اختراق المسام الوجه الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم بذور الكتان والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة عشر درجات.
مكونات عمل كريم بذور الكتان والنشا
يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من منقوع بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
- مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم بذور الكتان والنشا الرائع في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به منقوع بذور الكتان، ثم نضيف إليه النشا ونقلب برفق حتى يذوب النشا تمامًا.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نقوم بإضافة الفازلين وزيت اللوز المر، ثم نقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي.
- نستخدم الكريم كل يوم على البشرة لمدة شهر كامل حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد كريم بذور الكتان والنشا للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يساعد على توحيد لون البشرة، كما يعمل على تجديد الخلايا الميتة.
- يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار.
- يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد، كما يعمل على تجديد الخطوط الرفيعة.
- يساعد على إخراج السموم والدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة.
- يعطي للبشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف.
- يساعد على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب.
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