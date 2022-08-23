لبشرة بيضاء ولامعة كالبدر.. الخلطة اليابانية القنبلة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد نهائيا لبشرة نضرة وناعمة وصافية والنتيجة مذهلة

لبشرة بيضاء ولامعة كالبدر.. الخلطة اليابانية القنبلة لتفتيح البشرة ، لم تعد سرا بعد اليوم، فهؤلاء اليابانيين مشهورين بجمال بشرتهم وشعرهم، وذلك بسبب عودتهم للأصول القديمة في العناية بالبشرة، وهم ينتبهون جيدا للمكونات التي يضعونها على جلدهم وشعرهم، وبالتالي يحصلون على بشرة رائعة ومميزة، وفي مقالنا اليوم سأقدم لك العديد من الوصفات التي يستخدمها اليابانيون للحصول على هذه البشرة الجميلة دون تكبد العناء.

لبشرة بيضاء ولامعة كالبدر.. الخلطة اليابانية القنبلة لتفتيح البشرة

بالطبع نعلم جميعنا أن اليابانيون يهتمون جيدًا بوجود الارز في كافة مكوناتهم في الأطعمة، حيث أن الأرز من أهم المكونات التي يعتمدون عليها سواء في طعامهم أو في الوصفات التي يصنعونها، ولذلك حضري المكونات التالية:

أرز

مياه

عسل أبيض

لبن طازج

الطريقة:

أوقدي البوتاجاز ثم ضعي عليه إناء صغير فيه المياه وعليها الأرز.

لن يحتاج الأمر لأكثر من 10 دقائق حتى يصبح الأرز مانحا لخواصه في الماء.

صفي الأرز من الماء، ثم انتظري لبعض الوقت حتى يصبح باردا.

اهرسي الأرز الذي تم سلقه مع بعض اللبن وضعي عليهما العسل وقلبي بعناية.

لاحظي أن القوام الذي خرج لك في النهاية عبارة عن كريم، وإن لم يكن كذلك فاهرسي مزيدًا من الوقت ثم قلبي.

تطبيق الخلطة اليابانية بالأرز على البشرة

وزعي بالكامل على البشرة ثم استخدميه بحركات دائرية.

ستحتاجي لمتابعة نشاطك لحين انتظار جفاف هذا الخليط على وجهك، ولا تقلقي فإن الأمر لن يحتاج كثيرا من الوقت.

بعد الجفاف عودي للماء الذي تم سلق الأرز فيه، ثم اغسلي به وجهك جيدًا وفككي الخليط من عليه.

بعدها عودي لغسل وجهك بالماء النظيف.

في خلال نفس الأسبوع افعلي نفس الأمر مرتين آخرين لكي تتحول بشرتك إلى الأفضل في خلال فترة قصيرة.

فوائد الخلطة اليابانية بالأرز

الأرز بشكل خاص يحتوي على كثير من المعادن والعناصر المفيدة فبالرغم من كونه مفيد ويحتوي على فيتامينات عديدة تساهم في نمو الجسم والعقل إلا أنه من الجهة الجمالية يمكنه منحك الكثير من الفوائد، حيث:

يساعدك على تفتيح بشرتك واستعادة إشراقها بعدما ما تعرضت لعوامل صعبة.

وحتى لو كنت في حالة سيئة وظهرت على بشرتك مثل الهالات السوداء وما غيرها فإنه معالج ممتاز لها.

غسل بشرتك بالماء الخاص به فيه تخفيف للحكة، ولدغات الحشرات، والقرح، فهو يخففها جدًا ويجعلها في حال أفضل.

يوفر لبشرتك حماية ضد أشعة الشمس ويجعلها لا تمتص الأشعة الضارة.

يجعلك تصغرين بالعمر متى ما تم استخدامه بشكل مستديم، بسبب حفاظه على البشرة وتجديدها المستمر ومنحك بشرة الأطفال.