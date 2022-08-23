كريم تبيض الجسم وازالة البقع الداكنه والتصبغات نهائيا لن تصدقي بياض فوري للجسم من أول استعمال 

كريم تبيض الجسم وازالة البقع الداكنه، تكثر الوصفات الطبيعية التي تساهم في تبيض الجسم وتوحيد لونه، بدون اضطرار المرأة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل أو محلات الكوافير، أو استخدام مستحضرات تجميل تحتوي على كريمات مبيضة، قد تضر بالبشرة بسب احتوائها على مواد كيمائية.

كريم تبيض الجسم وازالة البقع الداكنه

المكونات

بطاطس صغيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بتقشير حبة البطاطس، ثم بشرها يدوياً في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي عصير الليمون إلى بشر البطاطس، واخلطيهم جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

طبقي الماسك الناتج على بشرتك، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر أو البارد.

قومي بترطيب بشرتك باستخدام نزع سيروم أو كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

ننصحك عزيزتي بعدم اللجوء إلى تطبيق تلك الوصفة، إذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة، إذ أن عصير الليمون المستخدم قد يتسبب في تحسس البشرة أو إصابتها بالتهيج.

وصفة الحلبة وصفار البيض لتبيض الجسم وازالة البقع الداكنه

4 ملاعق من الحلبة المطحونة.

صفار بيضتين.

طريقة التحضير

قومي بخفق صفار البيضتين جيداً في وعاء مناسب الحجم، حتى يصبح قوامهما سائلاً.

أضيفي مقدار بودرة الحلبة إلى صفار البيضتين، واخلطيهما معاً جيداً، إلى أن يتكون ماسك متجانس القوام.

اغسلي جسمك جيداً بالماء والصابون (أو سائل الاستحمام الذي تفضليه) لتفتيح مسام بشرتك.

قومي بدهن جسمك بالكامل بخليط الحلبة وصفار البيض، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام.

ثم اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر والصابون جيداً (حتى تتخلصي من رائحة البيض والحلبة).

كرري تلك الوصفة مرتين أسبوعياً، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

اسباب اسمرار البشرة

وهناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى اسمرار الجسم أو تكوين البقع الداكنة والتصبغات ومنها: