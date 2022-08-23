نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلى الحليب بالعسل اللذيذة بدون بيض وبدون فرن بطريقة سهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلى الحليب بالعسل ، من أسهل أنواع الحلى التي يمكن تحضيرها في أسرع وقت ممكن، فهو لا يتطلب الكثير من المجهود أو المكونات أو الوقت أثناء تحضيره، وهي حلى ذات شكل مميز وفريد ولون أبيض صافي للغاية ، كما أن مذاقه كذلك لذيذ ومفضل لدي الكثيرين، ويمكن تزينه بالعديد من أنواع المكسرات المفضلة حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة والتي يسهل تحضيرها في المنزل مثل وصفة بيتزا التورتيلا سريعة التحضير بخبز التوست وطريقة عمل وصفة فطائر جلاش الطاسة اللذيذة بمكونات بسيطة وبأقل مجهود، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الحليب بالعسل.

مكونات حلى الحليب بالعسل

من أكثر ما يميز هذه الوصفة هو لونها الأبيض الصافي الذي يضيف لها شكل مميز للغاية، وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها ومكوناتها كالتالي:

عدد ٦ أكواب من الحليب.

كوب من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.

نصف كوب من الفستق المطحون.

عسل أبيض.

طريقة التحضير

تحضير حلى الحليب بالعسل سهل وبسيط للغاية وقد يكون أسهل وصفة حلى يتم تحضيرها على الإطلاق، فهو لا يتطلب الكثير من الخطوات ولا الوقت أو المجهود أثناء تحضيره وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الست أكواب من الحليب ونضيف إليهم كوب النشا.

ثم نقوم بخلط الحليب والنشا جيدا مع بعضهم البعض على البارد بواسطة المضرب اليدوي.

وبعدما يتجانس الحليب مع النشا نضيف إليهم الفانيليا ونقلبهم جيدا حتي تمتزج جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم نضع الخليط على النار ونقلبه بواسطة المضرب اليدوي باستمرار حتي يثقل القوام قليلا.

وبعدما يثقل قوام الخليط بعض الشيء نقوم بخفض درجة حرارة النار.

ونقلب باستمرار حتى يبدأ الخليط في الغليان ويحدث فقاعات من الأعلي.

ثم نقوم بعد ذلك برفع الخليط من على النار ونقوم بصب الخليط في صينية بايركس مدهونة بملعقتين من الماء حتي يسهل إخراج الحلى من الصينية بعد ذلك.

ثم نقوم بترك الحلى جانبا حتي يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الحلى في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يبرد تماما.

ثم نقوم بقلب الصينية التى قمنا بصب الحلى بداخلها على طبق مسطح، ثم ننثر فوق الحلى كمية الفستق المطحون ونوزعه بالتساوي.

ثم نصب فوق الفستق العسل الأبيض بالكمية المرغوب فيها.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشيرة بديل العسل الأبيض

يمكن استخدام الشيرة التي بقوام ثقيل بدلا من العسل الأبيض ولن تؤثر على المذاق ولن يكون هناك اختلاف كثير، ولكن العسل الأبيض صحي أكثر بعكس الشيرة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير