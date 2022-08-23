أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول على لون احمر ناري بدون اي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالحناء لون احمر ناري بدون أي مواد كيميائية ، الصبغات التي نقوم بشرائها من الصيدليات تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتعمل على جفاف الشعر وتساقطه وظهور القشرة في جذور الشعر وبتالي نحن لا نعالج مشكلة بل بالعكس نحن نضاعف المشكلة، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات صبغة الشعر باللون الاحمر الناري مع العلم أن هذا اللون هو الأكثر انتشار بين فتيات الجامعات والبنات في مرحلة المراهقة أيضا، مع العلم أن هذه الوصفة مكوناتها كلها طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية ومفيدة جدا الشعر، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا.

مكونات صبغة الشعر باستخدام الحناء للحصول على اللون الاحمر الناري

جميع النساء تريد تغيير لون شعرها لكي تشعر بالتجديد وعدم الملل من روتين الحياة، وإذا فكرت النساء في الذهاب إلى الكوافيرات لتغير لون شعرها هذا الأمر سوف يكلفها الكثير من المال والوقت في انتظار الدور وغيرها من الأمور المعقدة، ونحن نريد أن لا تذهب ربة المنزل إلى الكوافيرات ويتم تضيع كل هذا الوقت نحن سوف نقدم لها كل ما تريد وهي في مكانها، والأن سوف أقدم لكم مكونات وصفة صبغة الشعر باللون الاحمر الناري، وتتلخص المكونات في:

خمس ملاعق من الحناء.

ملعقة من بودرة دم الغزال.

عصير نصف ليمونه.

ماء دافيء على حسب احتياج العجين.

طريقة تحضير الصبغة واستخدامها في تغيير لون الشعر

هذه الوصفة تجعل شعرك لامع وبراق ولونه أحمر ناري كما تريد ولكن يجب عليك الالتزام بالخطوات والتعليمات التي سوف نقوم بشرحها مع العلم أن هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي يمكنك استخدامها على الإطلاق، وتتلخص الخطوات في: