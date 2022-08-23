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طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت يعد الدجاج المشوي من الأكلات الشهيرة للغاية حول العام العالم الذي يكون له مذاق خاص في كل بلد وحتى مع كل طاهي أو ربه منزل فالسر في اختلاف طعم الدجاج المشوي من شخص إلى اخر هو التتبيله لمكونات التتبيله الطعم يغير طعم ومذاق الدجاج لذا تحتار الكثير من سيدات البيوت في تتبيله الدجاج المشوي والتي تضيف للدجاج طعم ومذاق شهي مثل المطاعم لذلك تجد ربه البيت تبحث دائما على أنواع من التتبيلات الخاصة بالدجاج معكم واليكم اليوم سوف نتعرف على أسرار تتبيله الدجاج المشوي مثل المطاعم في البيت. مكونات تحضير الدجاج المشوي نحضر دجاجة متوسطة الحجم مقطعة حسب الرغبة أو صحيحة.

حبة من الطماطم المقطع.

كوب كبير من الزبادي.

بصلة متوسطة الحجم.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من بهار الدجاج.

ملعقة كبيرة من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من جوزه الطيب. طريقة تحضير نحضر الكبة الكهربائية ونضع فيها الطماطم والبقدونس والبصل. ثم نضيف عليهم الملح والثوم والبصل البودر والقرفة والكركم وبهارات الدجاج والفلفل الأسود. نقوم بخلط جميع المكونات جيده في الكبة. ثم نسكب هذه المكونات في وعاء كبير وبعد نضيف عليهم الخل الأبيض وعصير الليمون والزبادي والزيت ونقوم بمزجهم جيدا. نحضر الدجاج ونقوم بعمل فتحات به بالسكين بعد تنظيفه جيدا وغسلة بالماء الجاري. ثم نضع الدجاجة في التتبيله نقوم بتغطيه الدجاج جيدا وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أو ليلة كاملة كلما زادت مدة نقع الدجاج في التبديله كان افضل. نقوم بإحضار صينية خبز ونضع فيها الدجاجة وتكون الفرن ساخنة على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج تماما وتحتمر. ثم نقوم بأشغال الشواية لتأخذ لون للدجاج الذهبي الجميل. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدجاج المشوي في البيت بطعم ومذاق المحلات والمطاعم - ثقفني

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