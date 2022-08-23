وصفات جديدة لعمل تتبيلة دجاج بالفرن وسر تتبيل الدجاج المشوي علي الفحم مثل المطاعم

أسهل الوصفات الجديدة لعمل تتبيلة دجاج بالفرن او المشوي بالفرن وعلي الفحم أن الدجاج المشوي يعد من أكثر أصناف الطعام المحببة بشدة لدى العديد من الأشخاص، وذلك يرجع بسبب لأن طعمه لذيذ وأيضا لسرعة وسهولة تحضيره، كما أنه يعد من الأطباق التي يكثر تناولها بشدة الأشخاص الرياضيين والذين يقومون بعمل حمية غذائية وإتباع نظام صحي وذلك يرجع لكونه من الأطباق التي تحتوي علي سعرات حرارية منخفضة كما أنه صحي أيضا، كما أنه تختلف طرق شويه الدجاج وذلك يرجع تبعاً للذوق ورغبة الأشخاص فيوجد هناك الدجاج المشوي على الفحم وأيضا يوجد المشوي بالفرن مع الخضروات.

تتبيلة دجاج بالفرن

يعد الدجاج بجميع وصفاته المختلفة أحد أهم الأكلات المعروفة والمنتشرة بكثر في جميع أنحاء العالم، كما أنه يعد من أصناف الطعام التقليدية والتي يقدم بتكرار وباستمرار على موائدنا بشكل شبه يومي، وأهم ما يميز الدجاج سواء كان بالفرن او مشوي هو إمكانية تحضيره وتجهيزه بالكثير من التتبيلات الجديدة والمختلفة والتي تجعل مذاقه مختلف مع كل تتبيلة يتم إعدادها.

سر تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم

نحضر وعاء متوسط الحجم وعميق ثم نضع فيه ربع كوب من زيت الزيتون ثم نضيف عصير ليمونة واحدة كبيرة الحجم.

ثم نضيف إليهم ملعقة كبيرة من الكاتشب معلقتين كبيرتين من الخل ثم نضيف بعد ذلك ملعقة كبيرة من الاوريغانو.

نضع نصف ملعقة صغيرة لكل من الفلفل الأسود والملح وأيضا نضيف ملعقة صغيرة من البابريكا وأخري من بهارات الدجاج.

ثم أخيرا نضيف ملعقة ونصف كبيرة من المستردة ثم نضيف الي الوعاء وباقي المكونات ملعقتين كبيرتين من صوص الباربكيو.

نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات وخلطهم مع بعضهم البعض جيدا وذلك حتي يتجانسون معا ويصبح الخليط واحد.

ثم نحضر بعد ذلك دجاجة ونقوم بتقطيعها الي ثماني قطع مع صنع فتحات صغيرة بالسكين ثم نضعها في وعاء الخليط.

نقلب قطع الدجاج في التتبيلة جيدا حتي تصبح تتشرب مع التتبيلة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

نخرج الدجاج بعد ذلك ونقوم بشويه علي شواية الفحم او وضعه في صينية وندخلها الي الفرن حتي تنضج.

تتبيلة دجاج بالفرن سهلة