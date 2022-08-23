قنبلة التفتيح ماسك النشا والخل روعة في إزالة التجاعيد وتبييض الوجه

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ماسك النشا والخل ، من أروع الماسكات الطبيعية الجميلة التي تعمل على إزالة التجاعيد والاسمرار نهائياً من البشرة، وهو من الماسكات التي ينصح استخدامها الكثير من خبراء التجميل، وهو أمن على البشرة ولا يسبب أي أضرار جانباً، بل يساعد على تفتيح البشرة وينظف مسام البشرة المغلقة بشكل رائع، ويتميز الماسك بأنه قابض لمسام الوجه حيث يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون وظهور الحبوب والدهون المزعجة، كما يعمل على إزالة الرؤوس السوداء التي تظهر حول الأنف كنقاط صغيرة الحجم تشوه مظهر الوجه، وهو من الماسكات سريعة التحضير بالمنزل ولا يحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب تلف البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك النشا والخل لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل مبهر.
مكونات ماسك النشا والخل لتبييض البشرة
- 2 ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والخل لتبييض البشرة بشكل مبهر وهى كما يلي:-
- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها الخل، والنشا ونخلطهم جيدًا مع بعض.
- ثم نضيف البيكنج بودر، والزبادي ونقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تمامًا.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد ماسك النشا والخل للبشرة
يحتوي الماسك على بعض الفوائد الرهيبة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-
- يساعد الماسك على تبييض البشرة وتوحيد لونها.
- يقضي على البثور السوداء ويزيل الدهون الزائدة.
- يخفي علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب.
- كما يساعد الماسك على إزالة الخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه مما تجعله يبدو أكبر سناً.
- يعطي للبشرة نعومة ونضارة ويزيد من حيويتها وجمالها.
- كما يعمل على تجديد أنسجة البشرة التالفة ويشد التجاعيد المزعجة.
- يحارب الدهون والبكتيريا التي تتراك داخل المسام الواسعة مما يجعل البشرة نظيفة.
- كما يساعد على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويحميها من الجفاف.
ماسك الليمون والنشا لتبييض البشرة
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الليمون والنشا الرهيب لتفتيح البشرة بكل سهولة وهى كما يلي:-
- نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقتين من عصير الليمون ونقلب المكونات مع بعض.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك حتى يجف تماماً لمدة 25 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.
- يفضل وضع الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة في غاية الجمال.
ماسك الحليب ودقيق الأرز الرهيب
- نحضر وعاء ونضع به ثلاث ملاعق من الحليب السائل، وملعقة من دقيق الأرز ونقلبهم مع بعض.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماماً.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تبهرك نتائج الماسك على بشرتك.
ماسك النشا والموز لتبييض البشرة
سوف نتعرف من خلال السطور على بعض الخطوات التى تساعدنا على عمل ماسك طبيعي بالمنزل وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار بهرس قطعة صغيرة من الموز، مع ملعقة من النشا ونقلب جيداً حتى يصبح الخليط مثل العجينة.
- ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.
- يفضل وضع الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة متفتحة وجميلة.
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