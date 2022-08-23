نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مناسبة لآخر الشهر.. أكلات سريعه بدون لحوم أو دجاج علشان مش تحتارى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث في مقال اليوم عن أفضل أكلات موفرة لمصروف البيت والتي هي بدون لحوم أو دجاج ولذيذة في نفس الوقت، إن أكثر ما تواجه به صعوبة ربة المنزل هو التفكير يوميًا في ماذا ستقوم بالطبخ إلى زوجها وأطفالها وفي نفس الوقت كل شيء أصبح غالي الثمن وقد لا يكفي مصروف البيت لشراء اللحوم والدجاج يوميًا على سفرة الطعام، ولذلك جئنا لك بأفكار أكلات يمكنك تحضيرها حتى لا تواجهين حيرة في التفكير كما أنها ستوفر عليك الكثير من المال.

أفضل أكلات موفرة لمصروف البيت بدون لحوم ودجاج

يمكننا تقديم أفضل الأكلات التي توفر مصروف البيت الشهري ولا يشترط تقديمها مع أي لحوم أو فراح وهي كالآتي:-

1. بطاطس بصوص الشيدر

تعتبر هذه الأكلة من الأكلات التي يحبها الأطفال بشدة وهي متوفرة أيضًا في المطاعم ولكن يمكنك تحضيرها بنفسك لأطفالك في المنزل حتى تكون أكثر ضمانًا وأقل تكلفة، كل ما عليك فقط إحضاره هو عدة حبات من البطاطس وقومي بغسلها وتقشيرها وتقطيعها على شكل أصابع وحمريها جيدًا، ثم قومي بوضع كوب صغير من اللبن مع كوب من جبن الشيدر وملعقة من الدقيق والزي والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدًا، ثم قومي بوضع وعاء على النار به كمية من الزيت وضعي بداخله الدقيق وخليط المكونات السابقة وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوامه مناسب وضعي بداخله البطاطس وابدئي في تقديمها لأطفالك لذيذة ساخنة.

2. شوربة العدس

تعتبر شروبة العدس من أشهر أكلات الشتاء لأنها تمد الجسم بالدفء والطاقة والنشاط، قومي فقط بإحضار العدس واغسليه جيدًا وصفيه من الماء، ثم قومي بوضعه مع بصلة وثوم وطماطم وجزر وبطاطس وأضيفي الماء حتى يغطي المكونات ثم ضعي العدس الأصفر معه على النار، هدئي درجة حرارة النار قليلًا حتى ينضج الطعام ثم قومي برفعه بعد أن ينضج وابدئي في تقديمه مع البصل والخبز.

3. البصارة

بالنسبة إلى البصارة فهي من الأكلات الشهيرة في الوطن العربي والتي تتميز بأنها تحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا، يتم تحمير البصل وتقطيعه وتشويحه في الزيت ثم تضاف إليه الكزبرة والبقدونس ثم الفول المجروش وضعي معه ملح وكمون واتركي الخليط على النار حتى يصل إلى درجة الغليان ويتم تقديمها مع الخبز المحمص.

4. الكشري