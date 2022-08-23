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طريقة عمل محشي الفلفل بكل سهولة للمبتدئين وطريقة تسويته الصحيحة، حيث تواجه الكثير من المبتدئات في الطبخ وخاصة المتزوجات حديثاً مشكلة في تسوية محشي الفلفل خاصة في الفرن حيث غالبا ما يكون الأرز غير كامل النضج في داخل الفلفل ويعطي هذا مذاق سيء للمحشي، بينما في أحيان أخرى يكون الأرز بالغ النضج بشكل مبالغ فيه مما يفسد من طعم المحشي كذلك وتجد الكثيرات صعوبة في معرفة كيفية ضبط الأرز داخل المحشي بطريقة مرضية دون أن يتعجن الأرز أو يظل غير مكتمل النضج.
طريقة عمل محشي الفلفل
نتعرف في هذه الفقرة على طريقة عمل محشي الفلفل في الفرن بطريقة سهلة ومضمونة النجاح في كل مرة كالتالي:
مكونات الفلفل المحشي
- نصف كيلو من الفلفل المغسول والمزال الرأس.
- 3 ربطة من الكزبرة الخضراء والشبت مغسول ومخرط بأحجام صغيرة.
- 2 كوب من صلصة محشي مسبكة.
- نص كيلو أرز مصري مغسول ومصفى.
- شوربة دجاج أو لحم للتسوية.
- صينية فرن مناسبة الحجم.
تسوية المحشي الفلفل
- نقوم أولا بخلط الأرز المصفى مع الصلصة والخُضرة جيدا.
- نضيف التوابل والملح للخلطة بحسب الرغبة وأفضل التوابل مع المحشي هي الكزبرة الناشفة والكمون والفلفل والشطة.
- نقوم برص الفلفل في صينية الفرن.
- نقوم بحشو الفلفل بالأرز مع الخلطة بشكل كامل.
- ثم بعد ذلك نسكب الشوربة في الصينية ولكن لارتفاع 3 سم فقط بحيث تغطي نصف ارتفاع الفلفل فقط ولا تغمر الفلفل كله.
- نقوم بعد ذلك بتغطية الصينية بورق الألمونيوم أو بغطاء معدني مناسب يغطي كل الصينية باحكام.
- نرفع الصينية على نار عالية حتى تبدأ الشوربة المضافة في الصينية في الغليان.
- نقوم بتسخين الفرن على أعلى درجة ونقوم بإشعال الفرن من الأسفل.
- بعد مرور 3 دقائق ندخل الصينية إلى الفرن ونضعها في أسفل الفرن.
- نتفقد الصينية كل فترة.
- بعد حوالي ساعة أو أقل يتبخر الماء كله وينضج المحشي.
- نتأكد من عدم وجود أرز غير ناضج.
- بعد تمام النضج نفتح الشواية على الصينية لتتحمر كل الأوجه للمحشي ثم نطفي الفرن.
- بتغطية المحشي داخل الفرن نكون قد ضمنا تسوية متساوية وقوية للأرز داخل الفلفل دون أن يهتري الفلفل ويظل محفظ بتماسكه.
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