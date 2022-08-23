طريقة عمل محشي الفلفل بكل سهولة للمبتدئين وطريقة تسويته الصحيحة، حيث تواجه الكثير من المبتدئات في الطبخ وخاصة المتزوجات حديثاً مشكلة في تسوية محشي الفلفل خاصة في الفرن حيث غالبا ما يكون الأرز غير كامل النضج في داخل الفلفل ويعطي هذا مذاق سيء للمحشي، بينما في أحيان أخرى يكون الأرز بالغ النضج بشكل مبالغ فيه مما يفسد من طعم المحشي كذلك وتجد الكثيرات صعوبة في معرفة كيفية ضبط الأرز داخل المحشي بطريقة مرضية دون أن يتعجن الأرز أو يظل غير مكتمل النضج.

طريقة عمل محشي الفلفل

نتعرف في هذه الفقرة على طريقة عمل محشي الفلفل في الفرن بطريقة سهلة ومضمونة النجاح في كل مرة كالتالي:

مكونات الفلفل المحشي

نصف كيلو من الفلفل المغسول والمزال الرأس.

3 ربطة من الكزبرة الخضراء والشبت مغسول ومخرط بأحجام صغيرة.

2 كوب من صلصة محشي مسبكة.

نص كيلو أرز مصري مغسول ومصفى.

شوربة دجاج أو لحم للتسوية.

صينية فرن مناسبة الحجم.

تسوية المحشي الفلفل