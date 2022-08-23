هتفضلي منتعشة علطول.. طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي من صنع يديكي

كريم مزيل العرق، ينزعج الكثير من الأشخاص من رائحة العرق الكريهة التي تلاحقهم طوال فترة الصيف، وكثيراً ما تتسبب فى إحراجهم أمام الآخرين خاصة مع طوال فترات العمل والجهد المبذول على مدار اليوم، وإذا كنت تتخوفى من استخدام مزيلات التعرق الكيميائية التي عادة تعمل على انسداد غدد التعرق ومسام الجلد، فيمكنك تحضير أفضل كريم مزيل عرق طبيعي تماما يخلصك من أي رائحة غير مرغوبة ويقلل التعرق ويمنح البشرة عطر ساحر وجذاب لفترة تدوم طويلاً، وتصبح رائحة عرقك مثل المسك، فتعرفي على طريقة تحضير مزيل العرق بمكونات طبيعية فى منزلك.

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي

اصنعي بنفسك مزيل عرق طبيعي من كريم نيفيا والشبه للتخلص من أي رائحة كريهة إلى جانب ترطيب البشرة وتفتيحها، ويمكنك اتباع الوصفة من خلال الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من كريم نيفيا المرطب.

ملعقتين من بودرة الأطفال أو نشا الذرة.

ملعقة من بودرة الشبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

قطرات من المسك الأحمر أو زيت الورد.

طريقة التحضير:

اخلطي الكريم المرطب مع بودرة التلك والشبه، ثم أضفي عليها ماء الورد والمسك.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى التجانس وإلى أن يصبح قوامها كريمي، ويمكنك إضافة كمية أخرى من ماء الورد حسب الحاجة.

احضري علبة نظيفة وجافة ضعي بها كريم مزيل العرق ويمكنك الاحتفاظ بها خارج الثلاجة إذا كانت الكمية صغيرة.

استخدمي الكريم بعد الاستحمام مباشرة مع التدليك حتى يتشربها الجلد تماما.

تحضير مزيل العرق بدون شبة

المكونات:

ملعقة ونصف كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير