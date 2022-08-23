طريقه عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم بالخطوات فى المنزل مثل الجاهزة

طريقه عمل بكاتا الدجاج بالمشروم تعتبر البيكاتا من الاكلات الشهية المشهورة خاصة فى ايطاليا والتي انتشرت بعد ذلك إلى باقي دول العالم حيث انها من الوصفات المفضلة والمحببة عند الكثير سواء الكبار او الصغار وذلك لمذاقها المتميز الشهى، حيث انها من الاكلات السهلة السريعة فى تحضيرها ولا تاخذ وقت طويل ولا مجهود كبير، حيث يمكن اعدادها فى المنزل مثل المطاعم بتكلفة أقل من الجاهزة وبنفس الطعم اللذيذ، حيث يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض، حيث انها من الوصفات التى تحتوى على قيمة غذائية عالية التى تمد الجسم بالطاقة اللازمة وذلك لاحتوائها على البروتين كما يمكن التعرف على طريقة عمل ستيك الدجاج وسيتم التوضيح من خلال ثقفى عن طريقه عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم.

طريقه عمل بيكاتا الدجاج بالمشروم

المقادير

1 كيلو صدور الدجاج.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة زيت القلي.

مكونات خلطة الدجاج

4 ملاعق كبيرة من الحليب.

2 بيضة كبيرة.

3/4 كوب دقيق.

1,1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو.

3/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

مكونات الصوص

1 كوب من مرق الدجاج.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من نشأ الذرة.

1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم الناعم.

1 بصل مقطعة إلي شرائح.

1/2 رطل من شرائح المشروم الطازج.

4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

خطوات تحضير بكاتا الدجاج بالمشروم

القيام باحضار بولة كبيرة عميقة واضع بها الدقيق و الفلفل الحلو و التوابل الأخري مثل الملح و الفلفل الأسود و مسحوق الثوم و الخلط جيدا. ثم فى بولة اخرى القيام بخلط البيض و الحليب معا. يتم غمس الدجاج في خليط البيض ثم لفه في خليط الدقيق التقليب جيدا حتي يغطي الخليط قطع الدجاج. القيام بتسخين الزيت والزبدة في مقلاة كبيرة علي نار متوسطة ثم إضافة صدورالدجاج المغطاة بالخليط ويتم القلي علي كلا الجانبين حتي تتحول إلي اللون البني الذهبي وعدم الطهي التام. ثم إزالة صدور الدجاج من المقلاة. يتم إضافة شرائح المشروم إلي المقلاة والقلي لمدة 5 دقائق. ثم إضافة الثوم و البصل و القلي لمدة 3 دقائق.

كيفية عمل صوص البيكاتا