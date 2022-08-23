وصفة تفتيح البشرة السحرية لبياض دائم وبشرة أكثر شباباً

تهتم النساء بالحصول على بشرة مشرقة خالية من العيوب ولذا يبحثن عن وصفة تفتيح البشرة التي تحضر بمكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر على الجلد، فالمكونات الطبيعية تتميز بتوفرها وبأسعارها الرخيصة، وبالإضافة إلى استخدام الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة يجب الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، ويجب الابتعاد عن التعرض الطويل للشمس لأنه يسبب اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة، كما يجب الاهتمام بنظافة البشرة وإزالة مستحضرات التجميل من على البشرة قبل النوم حتى لا تسبب ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة السحرية لتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

مكونات وصفة تفتيح البشرة السحرية



سنقدم لكم فيما يلي المكونات التي نحتاج إليها عند عمل ماسك تفتيح البشرة:

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

3 أقراص من الأسبرين (الريفو).

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك تفتيح البشرة بطريقة بسيطة كالتالي:

نذوب ثلاثة أقراص من الريفو بعد طحنها جيداً في ملعقة كبيرة من ماء الورد حتي نحصل على خليط سائل. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من القهوة وملعقة صغيرة من اللبن البودرة. ثم نقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح مثل الكريم. نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ والغسول الخاص بالبشرة ثم نوزع الماسك على الوجه بحركات دائرية. ثم يترك على البشرة لمدة 10 دقائق، وبعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر. ثم نرطب البشرة بالكريم المناسب، ويفضل تكرار الماسك ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

فوائد وصفة تفتيح البشرة



تمنح وصفة تفتيح البشرة النعومة وتوحد لون البشرة بشكل ملحوظ بفضل مكوناتها التي تتميز بفوائدها المتعددة للبشرة، ومنها ما يلي: