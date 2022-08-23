جهزي أحلى تحلية السينابون بالقرفة لأولادك وكل حبايبك في المنزل بدون مجهود

تحلية السينابون بالقرفة الرائعة التي يقبل على تناولها الجميع صغاراً وكباراً والقليل منهم يتردد في تناوله، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ ورائع كما أنه خفيف على المعدة وليس له اضرار كبيرة مثل باقي الحلويات، وتعتبر مكونات عمله من المكونات الغير مكلفة التي يتواجد معظمها باستمرار في كل مطبخ يعشق الحلويات والمعجنات السريعة، وهو من اشهر الحلويات التي تختلف طرق تنفيذها على حسب رغبة كل فرد، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل السينابون بالقرفة والتعرف على خطوات تحضيره بدون مجهود كبير.

مكونات عمل السينابون بالقرفة

يعتبر السينابون بالقرفة من اشهى انواع الحلويات كما يعد طعمه مميز ولذيذ جدا فهيا بنا نتعرف على مكوناته وهى كالاتي:-

مكونات العجينة

ثلث كوب من السكر.

2 ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة.

كوب من اللبن الدافئ.

نصف كوب من الزبدة.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 كوب من الدقيق.

مقادير الحشوة

ثلث كوب من الزبدة.

كوب سكر بني.

2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

للتزيين

كوب ونصف من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق كبيرة من اللبن.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير السينابون من اسهل وابسط الطرق التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-