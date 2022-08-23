جهزي أحلى تحلية السينابون بالقرفة لأولادك وكل حبايبك في المنزل بدون مجهود

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تحلية السينابون بالقرفة الرائعة التي يقبل على تناولها الجميع صغاراً وكباراً والقليل منهم يتردد في تناوله، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ ورائع كما أنه خفيف على المعدة وليس له اضرار كبيرة مثل باقي الحلويات، وتعتبر مكونات عمله من المكونات الغير مكلفة التي يتواجد معظمها باستمرار في كل مطبخ يعشق الحلويات والمعجنات السريعة، وهو من اشهر الحلويات التي تختلف طرق تنفيذها على حسب رغبة كل فرد، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل السينابون بالقرفة والتعرف على خطوات تحضيره بدون مجهود كبير.
مكونات عمل السينابون بالقرفة
يعتبر السينابون بالقرفة من اشهى انواع الحلويات كما يعد طعمه مميز ولذيذ جدا فهيا بنا نتعرف على مكوناته وهى كالاتي:-
مكونات العجينة
- ثلث كوب من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة.
- كوب من اللبن الدافئ.
- نصف كوب من الزبدة.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 4 كوب من الدقيق.
مقادير الحشوة
- ثلث كوب من الزبدة.
- كوب سكر بني.
- 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
للتزيين
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة من اللبن.
طريقة التحضير
تعتبر طريقة تحضير السينابون من اسهل وابسط الطرق التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- نخلط الخميرة مع اللبن الدافئ ونضيف ملعقتين السكر ونتركهم لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- ثم نضيف خليط الخميرة والسكر إلى الزبدة والملح والبيض والدقيق ونعجن بالايد أو العجان حتى تتكون لدينا عجينة غير ملتصقة باليد.
- بعد ذلك نقوم بعمل كورة كبيرة من العجينة ونغطيها ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نرش قليل من الدقيق على أي سطح مستوي ونفرد العجينة عليه.
- نخلط السكر البنى والقرفة فى وعاء ثم نسيح الزبدة ونوزعها على العجينة المفرودة ونضيف عليها حشوة السكر بالقرفة.
- ثم نلف العجين على شكل رول ونقطعها بسكينة على شكل دوائر.
- بعد ذلك ندهن صينية الفرن بالزبدة ونضع العجين الملفوف بها وندخلها الفرن المسخن من قبل لمدة ١٤ دقيقة حتى يظهر اللون الذهبي.
- للتزيين: نخلط السكر البودرة مع اللبن والفانيليا حتى يصبح القوام ثقيلاً.
- ثم نخرج الصنية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نوزع خليط السكر واللبن والفانيليا عليها ونقدمه بالف هنا وشفا.
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