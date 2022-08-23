نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الزفاف.. الليمون والنشا خلطة ازالة الشعر من الوجه والجسم كله بدون اى الم وتبييض فورى للاماكن السوداء في المقال التالي

نتحدث اليوم عن كيفية عمل واستخدام خليط الليمون والنشا لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله، فالشعر الزائد مزعج جدًا بالنسبة للمرأة ويزعج زوجها أيضًا وهناك بعض السيدات التي كشفت عن المشاكل التي واجهتها مع زوجها بسبب ظهور الشعر الزائد بسرعة بعد إزالته، وكان البحث شديد جدًا بخصوص إيجاد طريقة لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد بدون ألم ومن الجذور ولا ينمو بسرعة مرة أخرى أو لا ينمو أبدًا. كيفية عمل خلطة الليمون والنشا لإزالة الشعر الزائد مكونات عمل الخلطة:- ثمرة ليمون كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة من الملح الأبيض. خطوات عمل خلطة الليمون والنشا للشعر الزائد:- قومي بغسل الليمون جيدًا ثم قومي بتقشيره وعصره في علبة أو طبق مناسب ثم أضيفي معه باقي المكونات حتى تصبح متجانسة ومختلطة بشكل كامل.

بعد ذلك اغسلي بشرتك جيدًا أو المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها ثم قومي بفرد الخليط عليها برفق ودلكي بحركات دائرية لطيفة.

ثم قومي بترك الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها لمدة خمسة عشر دقيقة ثم اشطفي المنطقة بماء بارد وبعدها قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب وكرريها مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا. خلطة دبس السكر لإزالة الشعر الزائد المكونات المطلوبة:- دبس سكر.

عصير ليمون. خطوات استخدام دبس السكر لإزالة شعر الجسم والوجه الزائد:- قومي بتسخين دبس السكر في حمام مائي أو على النار حتى يذوب تمامًا ثم قومي بإضافة عصير الليمون إلى الدبس الساخن.

بعد ذلك ارفعي الخليط من النار أو الحمام المائي حتى يبرد لأن استخدامه على الجلد وهو ساخن قد يحرق الجلد ويؤذيه.

اغسلي المنطقة المراد إزالة شعرها الزائد ثم قومي بتوزيع الخليط عليها جيدًا واحرصي على فرده في نفس اتجاه نمو الشعر.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر بسرعة حتى لا تشعري بالألم.

اشطفي المنطقة وقومي بترطيبها حتى لا تلتهب وتحمّر ويمكنك استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة قبل الزفاف.. الليمون والنشا خلطة ازالة الشعر من الوجه والجسم كله بدون اى الم وتبييض فورى للاماكن السوداء - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل الزفاف.. الليمون والنشا خلطة ازالة الشعر من الوجه والجسم كله بدون اى الم وتبييض فورى للاماكن السوداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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