كيف اسوي خلية النحل الهشه بالجبنة البيضاء والزعتر

خلية النحل الهشه بالجبنة البيضاء والزعتر من أشهر المعجنات السريعة التي يمكن حشوها بالكثير من الحشوات والتي تصلح وجبة لذيذة في الإفطار أو كمقبلات في وجبة الغذاء أكلة مطلوبة ومحبوبة لدى كثير من الأطفال وتصلح أن تكون بجانب الوجبات المدرسية فهي خفيفة ومشبعة من الممكن تناولها بين الوجبات بأسهل المكونات سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال أسهل طريقة لعمل خلية النحل الهشه بالجبنه البيضاء والزعتر بمكونات سهلة وبسيطة حيث نستخدم في تلك الوصفة العجينة السريعة الناجحة أو عجينة البيتزا أو عجينة العشر دقائق.

مكونات العجينة

5 أكواب طحين.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب ماء دافئ.

زيت نباتي ثلاث أرباع الكوب.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

الحشوة: زعتر اخضر.

جبنة نابلسية: كوب(مقطعة مكعبات صغيرة الحجم).

للتزيين: صفار بيضة واحد.

حبة البركة: حسب الرغبة.

ماء بارد ملعقة كبيرة.

ملح رشه.

فلفل اسود رشه.

طريقة التحضير

نبدأ أولا بتحضير العجينة ضعي اثنين كوب من الطحين في وعاء الخلط وأضيفي عليه الحليب البودر والسكر والخميرة. ثم صبي الماء الدافئ وحريك حتى يتشكل لديك خليط ومتجانس ومتماسك. بعد انتهاء من العجن غطي العجينة بورق النايلون المحكم واتركيه جانبا حتى يختمر لمدة 30 دقيقة. بعد مرور الوقت واختمار العجينة ارفعي الغطاء النايلون عن العجينة وأضيفي ثلاث أكواب من الطحين والملح واعجني المكونات جيدا حتى تتجانس. ثم أضيفي الزيت النباتي وعودي للعجن من جديد حتى تتشكل لديك عجينة بالقوام المطلوب واتركيها حتى ترتاح قليلا. خوذي العجينة وقسميها إلى نصفين وافردي القسم الأول على السطح المراد العمل عليه مع رشه من الطحين. قطعي العجينة لدوائر متساوية الحجم باستخدام القطاع الدائرية. كرري الخطوات السابقة مع القسم الثاني من العجينة. نبدأ في تحضير الحشوة: اخلطي الزعتر الأخضر مع مع الجبنه. ثم احشي دوائر العجين بالزعتر الأخضر والجبنه واغلقه على الحشوة بإحكام على شكل كرة. أدهني صينية الفرن بقليل من المادة الدهنية مثل الزيت. روصى كرات العجينة المحشية بالصينية بجانب بعضها البعض للتزيين: أخليطي صفار البيض مع الماء البارد ورشه الملح والفلفل الأسود ثم رشي على الوجه حبة البركة.

قومي بتسخين الفرن من أسفل على درجة حرارة 180 وادخلي الصينية لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 15 دقيقة حتى يعتمر الوجه.