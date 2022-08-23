نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والجلسرين يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين من أول استعمال في المقال التالي
تنشغل الكثير من السيدات عن طريقة استخدام مزيل عرق طبيعي وخاصة في فصل الصيف حيث تعاني الكثير من السيدات والرجال عن العرق الغزير وهناك العديد من المزيلات الكيميائية التي تمنع العرق الكيمائية ولكنها غاية الخطورة فقد تسبب سرطان الثدي وامراض خطيرة مما جعل البعض يبحث عن الطرق الطبيعية ومن أهمها استخدام الشبه مع الليمون والتي تجعل الجسم يعرق ولكن بدون رائحة للتخلص من العرق وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور وبدون الحاجة لشراء أي مستحضرات من الخارج.
طريقة عمل مزيل الشبة مع الليمون
هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تخلصنا من رائحة العرق وسوف نتناول طريقة تحضيرهما معًا خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة كبيرة من الشبة.
- ملعقة كبيرة من الليمون.
- نقطتين من زيت اللوز الحلو.
- نقطتين من زيت الصبار.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة كبيرة من الشبة مع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع تقليب المحتويات جيدًا معًا.
- نقوم بإضافة نقطتين من زيت اللوز الحلو مع التقليب مع نقطتين من زيت الصبار.
- نقوم بتقليب المحتويات حتى تندمج.
- نقوم بوضع تلك المكونات في زجاجة ونستخدمها عند الحاجة.
- بعد الاستحمام الجيد وتجفيف منطقة تحت الأبط نقوم بوضع تلك الوصف تحت الأبط مع التدليك.
- يمكن تكرار وضع مزيل العرق من ٥ مرات إلى ٦ مرات في الأسبوع ويمكن وضعه بصورة يومية.
فوائد مزيل الشبة مع الليمون
توجد فوائد عديدة للشبة مع الليمون وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
- تسمح تلك الوصفة السحرية للجسم أن يعرق باستمرار مع منع رائحة العرق تمامًا.
- تساعد على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم.
- تغذي الجسم بفيتامين سي مما يمنح نضارة متميزة مقارنة بغيرها من المزيلات.
- تساعد تلك الوصفة على بطء نمو الشعر مما يجعل الشعر يظهر بعد شهور بعد فترة طويلة.
- تعتبر تلك الوصفة من الوصفات رخيصة الثمن مقارنة بأي مزيلات أخرى.
- تساعد على الشعور بالانتعاش ولا تشعري بالقلق ولا الخجل لأن الشبة معروفة باحتوائها على العديد من المواد المضادة للأكسدة.
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