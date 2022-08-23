فطيرة بالتفاح بدون فرن بطعم مميز أشهى حلويات السريعة

فطيرة تفاح حلوة بدون فرن، الفطير الحلو من الحلويات التي لها طعم مميز والتي ظهرت لأول مرة في المطعم الأميركي وهي عبارة عن عجين سهل التحضير مع صوص التفاح بحشوة سهلة التحضير بسيطة يمكن أن تعد بالمنزل بسهولة، ومن المعروف بان أسعار الفطائر مرتفعة في المحلات، لذا يمكن صنع فطيرة التفاح وتوفير الكثير من المال، سنقوم بإعدادها بطريقة القلي.

فطيرة تفاح حلوة بدون فرن

فبدون فرن يعد فطيرة التفاح ولا تختلف الطريقة عن طريقة عمل فطيرة التفاح بالفرن، ولكن بها إختلاف بسيط في الطعم ولكن ألذ بكثير، وتكون فطيرة التفاح لها قيمة غذائية عالية، ويفضل صنعها وتقديمها للأطفال وسيرحبون بتناولها بشكل مستمر ويشجعك لتحضير فطيرة التفاح لتسعدي بها أسرتك.

مكونات عمل فطيرة تفاح حلوة المقلية

نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من دقيق الحلويات. نصف كوب من الحليب البارد. نصف كوب من الزبدة الباردة مقطعة على شكل مكعبات. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

مكونات حشو فطيرة التفاح

عدد 7 حبات من التفاح المقشر ويقطع إلى مكعبات صغيرة من التفاح. نصف كوب من السكر الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من عصير التفاح. عدد 2 ملعقة صغيرة من النشا الأبيض. ربع كوب عصير ليمون. ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. ربع ملعقة صغيرة من السكر. كمية من الزيت للقلي.

طريقة تحضير فطيرة تفاح مقلية بطعم لذيذ

لعمل حشو فطيرة التفاح نضع كل من السكر مع عصير التفاح ويضاف عليهم النشا الأبيض وعصير الليمون، وتضيف على مكونات السابقة القرفة الناعمة وترفع مكونات الحشو على نار هادئة حتى يذوب السكر تماما.

ثم نضع إلى المزيج السابق شرائح التفاح المقطعة وتترك تلك المكونات على نار هادئة لمدة 4 دقائق، وترفع من على النار وتترك الحشوة حتى تبرد.

ثم في وعاء آخر يضاف الدقيق بعد نخله وعليهم يضاف البيكنج بودر والزبدة والحليب والملح والسكر، وتخلط تلك العجينة بأطراف الأصابع فقط.

بعد التأكد من تجانس العجينة تلف في ورق بلاستيك وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح العجينة والتماسك ويسهل فردها.

ثم اخرجي العجينة وقسميها إلى 3 أقسام، وبعد فرد كل قسم قومي بقسمة إلى نصفين متساوين، احضري العجينة وادهني أطرافها، بالقليل من الماء، ثم في منتصف العجينة ضعي الحشوة، واطوي العجينة واغلقيها جيدا بالضغط على الأطراف.

انتهي من كل الكمية لديك من عجينة فطيرة تفاح، وسخني الزيت وقومي بقلي قطع فطير التفاح حتى تأخذ لون ذهبي.

فطيرة تفاح مقلية بالطريقة تركية

فطائر حلويات التفاح من وصفات الشهية سهلة التحضير في كل الأوقات سواء كانت كإفطار سريع أو عشاء خفيف أو تحلية لذيذة تقدم إلى الضيوف لإنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد تتكون من دقيق مع الزبدة مع إضافة لهم البيكنج بودر، والحشو من التفاح والسكر مع النشا والقرفة وتزين على الوجه بالقرفة.