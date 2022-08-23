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لماذا لا تجرب الوصفة لانقاص الوزن من المنزل حيث إنها سهلة التحضير وسريع ويمكن استخدامه في نظامك الغذائي اليومي إنها طريقة فعالة للتخلص من الوزن الزائد عن جسمك المثالي وحرق دهون البطن، وللعناية بنفسك وبجسمك، امزج هذه الوصفة السهلة والسريعة التي تساعدك على إنقاص الوزن بإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، كما أنها وصفة قليلة التكلفة لن تدفع أكثر من عشرة جنيهات. وصفة الليمون والزنجبيل المكونات: 1 لتر من الماء

زنجبيل يكون مبشور

ملعقة صغيرة واحدة من الليمون

ليمونتان

ملعقة واحدة تكون صغيرة من العسل

نصف ملعقة تكون صغيرة من الفلفل طريقة تحضير مشروب الليمون والزنجبيل لحرق الدهون: أولاً ، في وعاء كبير، نأخذ لترًا من الماء ونقطع قشر الليمون إلى قطع ، ثم نأخذ عصير الليمون ونتركه جانبًا قبل التقطيع.

يُضاف الزنجبيل ، ومعه نصف ملعقة صغيرة من الفلفل ويُغلى لمدة 5 دقائق.

اغلي الليمون حتى يصبح طريًا وباردًا قليلًا، صفي الماء وتناوله مشروب الكمون والقرفة مكونات المشروب ملعقة واحدة من القرفة

ملعقة تكون صغيرة من الليمون

ملعقة واحدة صغير من العسل

ثلاث ملاعق تكون صغيرة من الكمون

1 لتر من الماء طريقة تحضير مشروب الكمون والقرفة في وعاء كبير ، نأخذ لترًا من الماء ونضيف 3 ملاعق صغيرة من الكمون والقرفة.

يغلي لمدة 5 دقائق أو أكثر ، ويبرد قليلاً ، ثم يصفى.

يغلي لمدة 5 دقائق أو أكثر ، ويبرد قليلاً ، ثم يصفى. في كوب ، نأخذ ماءً دافئاً ونضيف ملعقة من العسل وملعقة صغيرة ليمون. وتخلط جيدا.

أخيرًا ، يجب شرب مشروبين في الصباح الباكر بعد الإفطار واستبدالهما بحرق الدهون وتفجير الكرش. الماء أفضل مشروب لإنقاص الوزن من المؤكد أنه سوف يساعدك شرب كمية كافية من الماء على إنقاص الوزن بشكل طبيعي وذلك بدون اى رسجيم غذائي بعد تناول الطعام أثناء فترة الانتظار.

حيث ينصح الأطباء بشرب كوب واحد من الماء في الصباح، بالإضافة إلى ان يحرص الشخص على شرب كمية كافية من الماء.

بالإضافة إلى ذلك ، فانه هناك العديد من الأنظمة الغذائية التي تعمل علي انقاص الوزن تتضمن شرب كميات كافية من الماء. عمر شويل - جدة الوصفة السحرية للتخسيس بتكلفة أقل من 10 جنيهات بديل الريجيم - ثقفني

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