بدون بروتين ولا مواد كيميائية أفردي شعرك بنفسك بمواد طبيعية 100% في البيت

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عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات تتمنى شعرًا ناعمًا وخالٍ من التجعد فمن بين جميع أنواع الشعر ، من الواضح أن الشعر الأملس هو الأفضل.من السهل تعديل مظهره وتغييره بسهولة وهذا هو سبب وراء كل حب كل أمرأة في الشعر الناعم، فتعددت طرق فرد الشعر سواء كانت في المنزل أو صالونات التجميل فهناك الكثير من الطرق ولكن الكثير منها يكون مكلف للغاية.

طريقة فرد الشعر في المنزل

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الشعر المجعد والغير انسيابي، وتلجأ الكثير منهن إلى بعض الطرق التي تعمل على فرد الشعر ومنحه المظهر الانسيابي، وتنوعت الأساليب والطرق التي تستخدمها الفتيات لفرد الشعر مثل الأجهزة الحرارية وبعض الوصفات الطبيعية، ولكن يُنصح بالبعد عن الأجهزة الحرارية لما لها من أضرار للشعر والأذى الذي تصيب بصيلات الشعر به وتلف فروة الرأس وفقدان الكثير من البصيلات، ونقدم من خلال هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعية، التي يمكن استخدامها في علاج مشكلات الشعر وفرده في المنزل بطريقة آمنة دون أي أضرار.

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طريقة فرد الشعر في المنزل

تعتبر طرق فرد الشعر مثل المشط الساخن والمكواة الكهربائية إحدى التقنيات التي يمكن استخدامها في تصفيف الشعر وحل مشكلات التجعد، كما أنها تمنح الشعر الإنسيابية والمظهر الجميل الجذاب، ولكنها تسبب التلف للشعر، وهناك العديد من الطرق الطبيعية السهلة، التي لها دور فعال في فرد الشعر المتموج والمجعد وتحويله إلى شعر صحي ومفرود، ومن بين تلك الطرق ما يلي:

الزيت الدافئ

تعتبر الزيوت الدافئة أحد أهم الطرق الطبيعية للتمتع بشعر رطب وانسيابي مثل زيت اللوز، زيت جوز الهند، زيت السمسم وزيت الزيتون، ولكن يفضل تسخين كمية من الزيت ووضعه داخل الميكروويف لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ومن ثم وضعه على الشعر وتوزيعه جيدا، على أن تقومي بتمشيط شعرك وتغطيته لمدة لا تقل على نصف الساعة باستخدام منشفة ساخنة، وبعد ذلك غسل الشعر جيدا بالشامبو وتمشيط الشعر بالفرشاة.

حليب جوز الهند

يعتبر حليب جوز الهند إحدى الوصفات الطبيعية الفعالة المستخدمة في تقوية بصيلات الشعر ومنحه اللمعان والترطيب، ويستخدم عن طريق خلط كوب حليب جوز الهند مع كمية من عصير الليمون ووضع الخليط في الثلاجة، ومن ثم تدليك الشعر به وتركه على البصيلات مدة لا تقل عن 20 دقيقة، مع تغطية الشعر بمنشفة رطبة نصف ساعة، وبعدها تمشيط الشعر بمشط واسع.