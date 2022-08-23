نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح الفوري للمناسبات مناسب لجميع أنواع البشرة “طرق تفتيح البشرة وتوحيد لونها بسرعة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكل الباحثين عن وصفات تفتيح البشرة طرق تفتيح البشرة السريعة والتي يمكن استخدامها في المنزل بسهولة، تفتيح البشرة بأسهل الطرق في المنزل، حيث تسعى الكثير من الفتيات إلى التعرف على أسهل الطرق التجميلية، التي يمكن أن تستخدمها في تفتيح البشرة وحل مشكلة الاسمرار، التي تعاني منها الكثير منهن، خاصة في ظل تعدد وسائل التجميل والكريمات والمراهم المستخدمة في تبييض البشرة، وهناك العديد من الفتيات التي تلجأ إلى بعض التقنيات التي تستخدمها في توحيد لون البشرة وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم مثل استخدام الليزر والبلازما وغيرها من الأساليب الأخرى.

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طرق تفتيح البشرة السريعة

وهناك العديد من الماسكات والأقنعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، والتي تمنح بشرتك النضارة والحيوية والمظهر المشرق، كما يمكنك استخدام تلك الوصفات على مناطق الجسم المختلفة مثل اليدين والقدمين والوجه، ولكن للحصول على نتائج مرضية في وقت قصير ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يفيد البشرة والجسم.

وصفات تفتيح البشرة وإزالة التصبغات

فهناك الكثير من الوصفات مثل وصفة النشا لتفتيح البشرة كبياض الثلج وتوحيد لونها وشد البشرة ومكافحة التجاعيد ولكن وتتم عمليات تفتيح البشرة باستخدام مستحضرات التجميل عن طريق قيام تلك المواد بتقليل إنتاج الميلانين في الجلد واحتواء تلك المستحضرات على مادة الهيدروكينون، التي تعمل على تقليل الخلايا الميلانية وبالتالي تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:

قناع الزبادي والعسل

يعتبر الزبادي من الوصفات المشهورة التي تستخدم في تفتيح ونضارة البشرة، لما له من فوائد عديدة لها وخاصة البشرة الحساسة؛ حيث يعتبر علاج قوي وفعال للتصبغات، نظرا للأحماض التي يحتوي عليها، والتي لها دور فعال في تقليل التصبغ وتوحيد لون البشرة وعلاج البقع الداكنة.

وللحصول على القناع ينبغي اتباع تلك الخطوات :-



إضافة نصف كوب من الزبادي إلى معلقة أو إثنين من العسل ووضع الخليط على الوجه ومنطقة الرقبة لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، ومن ثم غسل الوجه بالمياه جيدا، وللحصول على نتائج مرضية ينبغي استخدام هذا الماسك مرتين كل أسبوع.