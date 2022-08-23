طرق تنظيف الكوتشى الأبيض الجلد والقماش وإزالة الإصفرار خلال 10 دقائق بدون مجهود وبكل سهولة

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تنظيف الكوتشى الأبيض الجلد والقماش، من أكثر أنواع الأحذية التي يفضل الجميع استخدامها لأنها تتناسب مع جميع ألوان الملابس هي الكوتشي الأبيض وتحرص الأمهات على ارتداء الأطفال الكوتشي الأبيض في المدارس والنادي، ولكنه من أكثر الأشياء التي تتعرض إلى الأوساخ والبقع و الاصفرار وهذا ما يزعج عدد كبير جدًا من الأشخاص ولذلك يلجؤن إلى استبداله و شراء حذاء جديد وهذا أصبح مكلف الثمن جداً، ولذلك يبحث الجميع على طرق تنظيف الكوتشى الأبيض والتخلص من البقع و الاصفرار المتراكم على الكوتشي، وسنقدم لكم خلطات سحرية و فعاله لتنظيف الكوتشى الأبيض بدون مجهود.
تنظيف الكوتشى الأبيض بمعجون الأسنان
سنقدم لكم أقوى خلطة لتنظيف الكوتشى الأبيض بدون مجهود من البقع و الاصفرار، المكونات هي:
- 3 ملاعق كبيرة من معجون الأسنان.
- 2 ملعقة البيكنيج بودر.
- ملعقة كبيرة من الكربونات الصوديوم.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- فرشاة أسنان.
- قطعة قماش نظيفة.
طريقة تحضير خلطة تنظيف الكوتشى الأبيض
يحتاج الكوتشي الأبيض إلي طرق مخصوص في تنظيفه لكي لا يتأثر لونه، وبهذه الخلطة سوف تتخلصي تماما من وجود الإصفرار والبقع، وطريقة تحضير الخليط هي:
- أولا نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع معجون الأسنان و كربونات الصوديوم.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا ثم نضيف البيكنج البودر و الخل الأبيض.
- بعد ذلك نخلط هذا الخليط جيدا معا حتى يمتزجا الخليط، ستلاحظين وجود فوران في الخليط.
خطوات تنظيف الكوتشى الأبيض
- في البداية نأتي بقطعة من القماش ونقوم بتنظيف الكوتشي من الاتربة العالقة به.
- بعد ذلك نأتي بفرشاة الأسنان ونقوم بتوزيع الخليط وفرك الكوتشى بالفرشاة من جميع الجوانب حتى تتخلص من البقع و الاصفرار.
- ثم نترك الخليط على الكوتشي لمدة 10 دقائق لكى يتفاعل الخليط مع الأوساخ والبقع.
- نأتي بقطعة من القماش مبلله بالماء ونقوم بمسح الكوتشى من الخليط ستلاحظين أن الأوساخ اختفت.
- قومي بغسل الكوتشي بالماء الجاري لكى نتأكد من أزالة الأوساخ ثم يترك حتى يجف، لا تقومي بتجفيف الكوتشي بالمجفف لكي لا يصفر لونه اتركيه في الهواء حتى يجف تماماً، وهكذا سيصبح أبيض مثل الجديد.
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