سلطة الباذنجان الحارة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

سلطة الباذنجان الحارة ، تعتبر من الأطباق اللذيذة والشهية التي تعمل على فتح الشهية ويحب تناولها الكثير من الأشخاص، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد الي أخر، حيث أنها يمكن تقديمها بجانب اللحوم والاطباق الرئيسية على مائدة الغداء، ويفضلها بعض الأشخاص حار، وتعتبر من الأطباق الرئيسية من المقبلات، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على طرق لعمل مقبلات وسلطات بسيطة ومختلفة بجانب الوجبات الرئيسية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير سلطة الباذنجان الحارة بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل سلطة الباذنجان الحارة

تتكون سلطة الباذنجان الحارة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 حبة من الباذنجان.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء.

مقدار ربع كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

بقدونس للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير سلطة الباذنجان اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير صينية الفرن ثم نقوم بغسل الباذنجان ونعمل به بعض الشقوق باستخدام السكينة ثم نلفه بورق فويل ونضعه في الصينية. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونضع بها الصينية ونتركها حتي يصبح الباذنجان طري. نخرج الصينية من الفرن ونفتح ورق الفوائد ونتركه يبرد ثم نقشر الباذنجان وتقطيعها ونضعها في طبق عميق. ثم نستخدم هراسة البطاطس ونهرس بها الباذنجان ثم نضيف إليها الثوم والليمون وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً. بعد ذلك نضيف الفلفل الاحمر الحار والملح ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضع السلطة في طبق التقديم ونزينها بالبقدونس المفروم وتقدم بالهنا والشفا بجانب الفراخ المشوية.

فوائد الباذنجان

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الباذنجان للجسم وهي كالتالي:-