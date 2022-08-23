كريم كولاجين طبيعي للقضاء علي التجاعيد وإزالة آثار حب الشباب ويمنحك نعومة

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عمر شويل - جدة كريم كولاجين طبيعي يقضي علي التجاعيد ويزيل آثار حب الشباب ويمنحك نعومة، من المعروف أن الكولاجين هو جزء أساسي للحفاظ علي نضارة وإشراق البشرة ولكن مع التقدم في العمر يبدأ في الاختفاء تدريجياً، مما تظهر التجاعيد وترهلات الجلد ولذلك تقوم بشراء منتجات الكولاجين، والتي تتوافر في محلات مستحضرات التجميل أو الصيدليات، إلا أنها مكلفة ولها آثار سلبية علي البشرة فيما بعد وهذا لاحتوائها علي مواد كيميائية ضارة، في حين أنه يمكنك تحضير كريم كولاجين طبيعي من المنزل وبمكونات بسيطة وسهلة وتعيد نضارة البشرة.

أفضل كولاجين طبيعي لإخفاء التجاعيد وإزالة حب الشباب لبشرة مشرقة

تبحث العديد من النساء عن أفضل طرق لحماية البشرة من التجاعيد وكبر السن.

حيث تعاني البشرة من الكثير من العوامل التي تؤثر علي جمالها حيويتها

ومنها استخدام المكياج بشكل مفرط أو عدم الاهتمام بنظافة الوجه مما تتسبب في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

ولذلك يمكنك التغلب علي تلك المشكلة من خلال تحضيره بمكونات منزلية تقوم بمنحك بشرة أكثر شباب.

وصفة فتات الخبز والحليب لبشرة خالية من التجاعيد

تحتوي هذه الوصفة علي الخميرة الفورية والتي تحتوي علي فيتامينات ومعادن هامة لتقليل علامات الشيخوخة.

كما تساعد علي التخلص من آثار حب الشباب الحفاظ علي نضارة وحيوية البشرة.

أما الحليب يحتوي علي فيتامين د والذي يقوم بحماية الجلد من الجذور الحرة وظهور حب الشباب.

كما يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين لشد البشرة ومنحك نعومة وترطيب.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من فتات الخبز.

2 ملعقة كبيرة من الحليب الفاتر.

فرشاة نظيفة للوجه.

طريقة تحضير وصفة كريم كولاجين وكيفية الاستخدام