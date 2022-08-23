قنبلة وصفات طبيعية محلية لترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد.. خلى وشك ينور من جديد

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صحيح أنه ليس عند الكثير الوقت للاعتناء بالبشرة، ولكن الآن مع زيادة فترة الامتناع عن الخروج، مثل السماح بالعمل من المنزل حسب الشركة، يمكنك استخدام هذه الفترة أظهر نفسك، واستخدم وصفات محلية الصنع للعناية ببشرتك والحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب، وهو ما نوضح لكم في السطور التالية من أجل الحفاظ على البشرة. الوصفة الطبيعية لتبيض البشرة يعتبر البنجر من أهم الخضروات الصحية ومن أفضل الطرق الطبيعية لاستخدامها كعلاج فعال لمشاكل الجلد.

يحضرون شريحة شمندر ونصف جزرة، ويطحنون جيدًا في الخلاط، ويوضعون هذا المزيج بالتساوي على الوجه ويتركون لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ثم يغسلون الوجه بالماء الدافئ. لون وردي جميل للبشرة ونضارة طبيعية جذابة. وصفة الخيار الطبيعي والليمون وماء الورد يساعد الخيار والليمون على تنعيم آثار حروق الشمس وتفتيح البشرة اماء الورد مفيد لتفتيح البشرة وتهدئة الالتهابات.

ضعي ملعقة كبيرة من عصير القيرة، وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من ماء الورد على البشرة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم اشطفيها بالماء الفاتر، وكرري ذلك مرتين في الأسبوع. وصفات الطماطم والشوفان الطبيعية هذه الوصفة الطبيعية تقضي تمامًا على حبوب الوجه وحب الشباب والوصفات البسيطة والمكونات البسيطة.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم ودقيق الشوفان المطحون وملعقتين كبيرتين من العسل جيدًا، وضعيه على الوجه لمدة 20 دقيقة، واشطفيه بالماء الفاتر. وصفة طبيعية من ثمار الموز لنظافة الوجه وبياضه استخدمي ماسك عسل الموز للحصول على وجه أبيض ناصع ومهدئ وخالي من الالتهابات.

اهرسي الموز جيدًا، أضيفي ملعقة كبيرة من نحل العسل، وحركيها، وضعيها على الجلد لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه. الوصفة الطبيعية من حبة البركة وزيت الزيتون حبة البركة وزيت الزيتون وصفة طبيعية لمنح وجهك أشراقه ونضارة.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من حبة البركة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وضعيه على البشرة التي تعرضت لأشعة الشمس لفترة قصيرة، ثم اغسلي وجهك وجففيه. وصفة الحلبة والزبادي الطبيعية وصفات الحلبة والزبادي للبشرة لها فوائد عديدة مثل عكس علامات الشيخوخة وعلاج حب الشباب وترطيب البشرة.

انقعي كمية مناسبة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل، وطحن بذور الحلبة في الصباح، واخلطيها مع الزبادي العادي لعمل عجينة ناعمة، وافركي المعجون على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة في ماء فلتر. عمر شويل - جدة قنبلة وصفات طبيعية محلية لترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد.. خلى وشك ينور من جديد - ثقفني

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