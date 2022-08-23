بـ 2 كوب دقيق اعملي عجينة الكريب في البيت بأنجح وأسهل طريقة احلي من الجاهزة

الكريب من أكثر أنواع المعجنات التى نالت إعجاب الكثير من الشباب والأطفال فى الفترة الاخيرة، حيث أنه يتمتع بطعم لذيذ ومذاق مختلف ومميز، ويمكن عمل عجينة الكريب بمنتهى السهولة حيث أنه لايستغرق وقت طويل فى الإعداد، ويمكن أن تعد حشوة الكريب حادق أو حلو حسب رغبة كل فرد فى تناولة، وسوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل عجينة الكريب وطريقة عمل حشوات الكريب الحادق والحلو.

طريقة عمل عجينة الكريب

المكونات

2 كوب دقيق.

كوب حليب.

2 بيضة.

رشة ملح.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

تحضير عجينة الكريب

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع الدقيق والبيض والحليب والملح والبيكينج باودر ونخلط جميع المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة لينة.

نضع طاسة الكريب على النار غير قابله للصق ونضع كمية من عجينة الكريب بداخلها ونقوم بقلبها على الوجه الآخر حتى يحمر وجهها.

نكمل باقى العجين بهذه الطريقة.

مكونات حشوة الكريب الحادق

ربع كيلو سوسيس مقطع.

فلفل ألوان مقطع.

طماطم مقطعه.

بصلة مبشورة.

زيتون محلى.

جبنة موتزاريلا.

جبن مبشور.

كاتشب.

مايونيز.

فلفل أسود.

رشة ملح.

معلقة زيت ذرة كبيرة.

طريقة تحضير حشوة الكريب الحادق

نحضر إناء نضع بداخله معلقة زيت ذرة ونضع البصل المبشور ونقلب حتى يزبل، نضيف باقى المكونات الفلفل والطماطم والملح والفلفل الأسود ونقلب.

نضع السوسيس المقطع على المكونات، ثم نقلب جيدا حتى ينضج.

نحضر الكريب ونضع الكاتشب والمايونيز، ثم نضيف السوسيس بالخلطة والزيتون ونضع من فوقه الجبن الموتزاريلا والمبشور ونقوم بلف الكريب رول، ثم نضعه على طاسة الكريب الساخنه وش وظهر ليكتسب اللون الجميل وتذوب الجبن بداخله، ثم يقدم.

حشوة الكريب الحلو بالنوتيلا

النوتيلا من أنواع صوصات الشيكولاته التى يعشقونها جميع الكبار والصغار لما لها من طعم لذيذ ومذاق رائع، وتعد من الحشوات السهله التى لا تستغرق وقت طويل فى الإعداد.

طريقة تحضير الكريب الحلو بالنوتيلا

نحضر الكريب ونضع بداخله كمية مناسبة من النوتيلا ونلف الكريب على هيئة مثلث، ثم نضعه على طاسة الكريب الساخنه ليكتسب اللون ويقدم بالهنا والشفاء.

هذه الطريقة سوف تنال اعجاب أفراد الأسرة لما لها من طعم ومذاق حلو ولذيذ.