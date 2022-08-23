نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسهولة فطائر الجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
فطائر الجبنة ، تعتبر من الوجبات اللذيذة التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها حيث يمكن حشوها بالجبنة أو الزعتر أو الفراخ أو الشاورما أو اللحمة المفرومة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات مصرية وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل فطائر الجبنة
تتكون فطائر الجبنة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 2 كوب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة ونصف كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 500 جرام جبنة موتزاريلا.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ربع كوب من السمسم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والخميرة والملح ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الزيت والحليب ونقلب المكونات جيداً.
- ثم تعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية ثم بعد ذلك نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها جانباً حتى تخمر.
- نقوم بعد ذلك بتحضير إناء آخر ونضع به الجبنة الموزاريلا مع الفلفل الأسود والبقدونس ونقلب المكونات جيداً ونتركها جانباً.
- ثم نقسم العجينة الي قسمين ثم نفرد كرة من العجينة بالنشابة ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت نفرد الحشوة على العجينة.
- نقوم بفرد العجينة الثانية بالنشابة ثم نضعها فوق الآخر ونغلق الأطراف جيداً ثم نرش عليها السمسم ونتركها جانباً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب طبق من المقبلات.
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