حضري بسهولة فطائر الجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

فطائر الجبنة ، تعتبر من الوجبات اللذيذة التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، وتختلف طريقة تحضيرها وحشوها حيث يمكن حشوها بالجبنة أو الزعتر أو الفراخ أو الشاورما أو اللحمة المفرومة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات مصرية وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر الجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر الجبنة

تتكون فطائر الجبنة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

2 كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

500 جرام جبنة موتزاريلا.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-