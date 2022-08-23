نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة السحرية لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة سريعا وإزالة التجاعيد للنساء والفتيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة بسرعة على الوجه والرقبة باستخدام منتجات صحية وطبيعية، حيث ان النساء والفتيات بشكل رئيسي نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو استخدام المواد الكيميائية والكريمات والأقنعة لأسباب عديدة للمشاكل السيئة أو الصحية من الأفضل استخدام الخلطات الطبيعية لتبييض وتفتيح البشرة الدهنية والجافة، والقضاء على مشاكل البشرة المتعددة، والحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها بشرتك، شاهد أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة الدهنية والجافة بسرعة والخلطات الطبيعية لتبييض البشرة الدهنية والجافة.

استخدام الطماطم للبشرة الدهنية

تساعد الطماطم في تبييض البشرة الدهنية وتقليص المسام والقضاء على حب الشباب.

افركي الطماطم، وزعيها على وجهك واتركي القناع يجف على بشرتك.

ضعي طبقة أخرى من معجون الطماطم على وجهك واتركيها تجف مرة أخرى بعد حوالي 20 دقيقة.

اشطف بشرتك بالماء الفاتر وكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

اخلطي معجون الطماطم وملعقة صغيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من دقيق الشوفان، ضعي القناع على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطف بشرتك بالماء الفاتر وتقشيرها بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

قشر البرتقال للبشرة الدهنية المشرقة والمبيضة

يمكن استخدام قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة الدهنية وتقليل تصبغ الجلد وتقليل إفراز الدهون.

يُمزج مسحوق قشر البرتقال المجفف مع ماء الورد، ويُمزج، ويُوضع على الوجه، ويُترك على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

أفضل الوصفات لتبيض البشرة

وصفة عصير التفاح والليمون لتفتيح الوجه الدهني

اخلطي شرائح التفاح المسحوقة مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، ضعي القناع على بشرتك واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل غسل وجهك بالماء.

وصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة

اخلطي مهروس الأفوكادو مع 1 ملعقة كبيرة من العسل، ضعيه على بشرة الوجه والرقبة، اتركي القناع لمدة 10 دقائق قبل غسل الجلد بالماء البارد، كرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع. يمنع حب الشباب والأكزيما ويقضي على الصدفية.

منعشة بوصفة الطماطم والليمون

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع بضع قطرات من عصير الليمون، ضعي القناع على الجلد واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً، يفتح ويعطي نضارة وإشراقة.

وصفات البرتقال والكركم لتفتيح البشرة

اخلطي عصير البرتقال مع القليل من الكركم، ضعي القناع على بشرتك، اتركيه لمدة ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.