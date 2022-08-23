اصنعي قراقيش الشمر واليانسون هشة ومقرمشة بأبسط المكونات بالمنزل

قراقيش الشمر واليانسون ، من أنواع المخبوزات المقرمشة التي تمتاز بطعم رائع جميل، وتعتبر من أشهي المخبوزات التي تقدم على الإفطار أو يمكن تقديمها للضيوف بجانب المشروبات الساخنة أو مع العصائر، يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل، كما أنها تحتوي على نكهة الشمر واليانسون وهما من المكونات الشهية التي تمتاز بنكهة مميزة، كما أنهما يحتويا على العديد من الفوائد الهامة للجسم، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يتم تحضيرها في العديد من المناسبات كالأعياد أو غيرها، فهي وصفة سهلة ويمكن إعدادها بأي نكهة نرغب بها غير الينسون أو الشمر مثل السمسم أو غيره حسب الرغبة والذوق أو يمكن تقديمها سادة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل قراقيش الشمر واليانسون بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل قراقيش الشمر واليانسون

تتكون القراقيش من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

٦ أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب ونصف من السمن البلدي.

٢ ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

ملعقة صغيرة من الشمر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير

يتم تحضير قراقيش الشمر واليانسون من خلال خطوات سهلة وغير متعبة هي كما يلي:ـ

تذاب الخميرة مع ملعقة السكر في نصف كوب من الماء الدافئ وتترك جانبًا لمدة ٥ دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة الاستخدام. ثم نحضر وعاء عميق وكبير ويتم فيه نخل الدقيق والملح بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. بعد ذلك يقدح السمن والزيت في وعاء مناسب على النار، ثم نضيف إليه السمسم والشمر واليانسون. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق المنخول، ثم نضيف السمن ونبدأ بتشغيل العجان ونقلب حتى يتشرب الدقيق السمن جيدًا وتهدأ حرارته. نضيف مزيج الخميرة مع إضافة الماء تدريجيًا ونبدأ بالعجن بالعجان على سرعة متوسطة، حتى تمتزج المكونات جيدًا وتصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم يوضع العجين في وعاء مدهون بقليل من الزيت ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

طريقة تشكيل العجينة

تُشكل العجينة على شكل أصابع طويلة ثم تفرد قليلاً بالنشابة، ثم تقطع بواسطة السكين إلى قطع متساوية في الحجم أو حسب الرغبة. ثم ترص وترتب قطع العجين في صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بقليل من الزيت النباتي مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى حتى لا تلتصق بعضها البعض أثناء التسوية. تغطي بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة، حتى تختمر مرة أخرى قبل الخبز. بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تمام قبل الخبز. ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن التي تم تسخينها مسبقًا في الرف الشبكي الوسط ونتركها لمدة ٢٠ – ٢٥ دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي الجميل. وعند تمام النضج تخرج القراقيش من الفرن وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا. ثم ترص في طبق التقديم وتقدم مع كوب من الشاي الساخن بألف هنا وشفاء.

فوائد الشمر

الشمر من الأعشاب الهامة التي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم وهي كما يلي:ـ

يعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسي. يساعد على زيادة مناعة الجسم لاحتوائه على فيتامين سي والعديد من المعادن الأخرى.. يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي فهو يعمل على تحسين عملية الهضم. يساعد في تخفيف آلام الحيض كما يساعد تناول الشمر في زيادة تدفق حليب الثدي عند الأمهات المرضعات. يحتوي على العديد من العناصر الهامة للجسم مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم والحديد.

فوائد اليانسون للجسم

يمتلك اليانسون مجموعة من الفوائد الهامة التي تفيد الجسم ومن أهمها ما يلي:ـ