علبة من الفازلين الطبي وهتتخلصي من الشيب تماما بنسبة ١٠٠ في المائة وهيرجع شعرك أسود

يعد الشعر الأبيض إحدى المشكلات المزعجة التي تسبب إحراجا كبيرا للنساء والرجال على حد سواء وخاصة أن كان ظهوره في مقدمة الرأس في مرحلة مبكرة من العمر، ولهذا تسعى كل فتاة وكل رجل عن إخفاء هذا الشعر الأبيض بشتى الحيل وقد يلجأ البعض منهم إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر وتؤدي إلى إتلافه ولهذا لم يكن أمامك إلا خيار واحد فقط وهو استخدام وصفة الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض.

علبة من الفازلين الطبي وهتتخلصي من الشيب

يعد الفازلين أقوى المرطبات الطبيعية التي يتم استخدامها في صنع العديد من الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الأبيض وإعادة إليه لونه الأسود، بالإضافة إلى أنه يقوم بدور فعال في إكساب الشعر مظهرا لامعا وملمسا كالحرير.

المكونات:

ملعقتين من زيت الزيتون البكر.

أربع ملاعق صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتين من جل الألوفيرا الطبيعي ويمكنك الحصول عليه من خلال إحضار قطعة من نبات الصبار ثم شقها نصفين باستخدام سكين أو أي أداة أخرى لكشط الصبار والحصول على خلاصة الهلام.

طريقة تحضير الوصفة:

احضر إناء يتحمل درجة الحرارة قم برفعه على النار وأضف الفازلين إلى هذا الوعاء ويتم تذويبه على نار هادئة.

بعد تمام الذوبان أضف إلى الفازلين هلام الصبار وقلب الخليط جيدا للحصول على مزيج متجانس.

أضف بعد ذلك زيت الزيتون إلى الخليط السابق واستمري في التقليب جيدا إلى أن تتجانس جميع المكونات وتتداخل مع بعضها.

ثم ارفع الخليط من على النار ودعه جانبا إلى أن يصبح دافئا.

طريقة استخدام الفازلين لعلاج الشيب

يمكننا التعرف على طريقة استخدام وصفة علاج الشيب بالفازلين من خلال الآتي: