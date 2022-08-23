قوارب الباذنجان طبق مقبلات شهي ومبتكر حضري بنفسك في المنزل

تعتبر قوارب الباذنجان ، من الأكلات البسيطة التي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود عند إعدادها في المنزل، والباذنجان يستخدم في تحضير العديد من الوصفات ويتوفر بأنواع مختلفة، وهي أكلة من الأكلات الجديدة الغير تقليدية ولها مذاق طيب ورائحة ذكية تجذب الكثير من الأشخاص علي تناولها، وهي من أشهي وأطيب الوصفات المقدمة علي السفرة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل قوارب الباذنجان في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل قوارب الباذنجان

يتكون هذا الطبق البسيط من مكونات سهلة وبسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

5 حبات من الباذنجان متوسطة الحجم.

حبة من الفلفل الرومي مقطعة شرائح رفيعة.

حبة من البصل كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

لحم مفروم 250 جرام بقري.

4 ملاعق كبار من صلصلة الطماطم.

معلقة صغيرة من البهارات المشكلة.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

معلقة صغيرة كمون مطحون.

ربع كوب من الحمص الأصفر مسلوق.

زيت غزير للقلي.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال هذه السطور الأتية خطوات تحضير قوارب الباذنجان في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

يحتفظ بالعنق الأخضر من الباذنجان، ويقطع الباذنجان بالطول مع مراعاة الاحتفاظ بالقشرة سليمة ثم يرش بالملح ويترك نصف ساعة. بعد ذلك يحمر الباذنجان في الزيت، وينزع قليل اللب مع مراعاة الاحتفاظ بالقشرة سليمة. ثم في قدر علي النار، يوضع اللحم المفروم والبصل والثوم ويحرك إلي أن تمتزج المكونات مع بعضها جيداً، ثم يضاف الملح إلي أن تنضج، ومن ثم نضع عليها الحمص المسلوق وبذلك تكون الحشوة جاهزة. بعد ذلك نضع الصلصة في وعاء ويوضع عليها القليل من الماء وتمتزج جيداً لنحصل علي خليط متوسط القوام. يتبل جيداً بالملح والكمون ونتركه جانباً، ثم نحضر صينية بايريكس نسكب قليل من الصلصة في قاع الصينية. ثم يملأ قشر الباذنجان بحشوة اللحم المفروم ونقوم برصها في الصينية، نسكب الكمية المتبقية من الصلصلة علي الباذنجان ونضع حبات من الفلفل الرومي فوقها. يدخل في الفرن حتي ينضج وحتي تتسبك الصلصة وتقدم مع الخبز أو الأرز بألف صحة وعافية.

فوائد الباذنجان للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده المهمة للجسم وهي كما يلي:-