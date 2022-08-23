بألذ طعم حضري بسبوسة الحلواني الشهية بطعم ألذ من المحلات

بسبوسة الحلواني ، تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يشتهر تقديمها في العديد من البلاد العربية، تعد من ألذ وأشهي الحلويات التي يتم تحضيرها باستخدام دقيق السميد، وتعد من ألذ الحلويات المحببة للكبار والصغار لها مذاق رائع وشهي جداً، تشتهر بتقديمها العديد من المحلات في مصر، ولكن من خلال مكونات سهلة وبسيطة يمكننا إعدادها بالمنزل بكل سهولة وبساطة، فهي تتميز بطريقة سهلة جداً وبسيطة لا تحتاج إلي أي مجهود أو تعب فطريقة تحضيرها من أسهل الطرق التي يتم استخدامها لعمل البسبوسة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسبوسة الحلواني اللذيذة المكرملة بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل بسبوسة الحلواني

تعتبر البسبوسة من أشهى الحلويات ويتم تحضيرها من خلال المكونات الآتية:ـ

نصف كيلو من دقيق السميد( 3 أكواب وربع).

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الحليب.

كوب إلا ربع من السمنة.

2 ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة من الملح.

للتزين مكسرات حسبة الرغبة.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسبوسة الحلواني من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء نضيف الحليب ثم نضيف السكر والسمنة ثم نضيف عسل الجلوكوز. نضع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر لمدة حوالي 3 دقائق حتي يذوب السكر وعسل الجلوكوز تماماً (دون ان يغلي الخليط). نرفع الخليط من على النار ثم نتركه يبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة. في وعاء آخر نضيف الدقيق السميد ثم نضيف الملح والفانيليا ونقلب المكونات. ثم نضيف إليه الخليط السائل السابق ونقلب المكونات بالملعقة حتي تتجانس تمامًا. يوضع الخليط في صينية مقاس 30 أو 28 سم مدهونة بالسمنة ويوزع الخليط بشكل جيد في الصينية. نطرق الصينية على سطح صلب مرة أو مرتين حتي يتساوى الوجه ونتخلص من الهواء. تقطع صينية البسبوسة قبل دخولها الفرن باستخدام سكين إلي مكعبات صغيرة، ثم نزين كل قطعة بالمكسرات فستق أو لوز أو فول سوداني .

طريقة التسوية