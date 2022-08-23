احصلى على إطلالة رائعة بيضاء ونقية دائما باستعمالك هذه الوصفة الجبارة لتبييض وتفتيح الجسم

تعد وصفة النشا وصابون دوف من أهم وأفضل الوصفات التى لها فوائد صحية متعددة للبشرة، فهى لها القدرة العجيبة على تفتيح وتبييض الجسم وحصوله على اللون الطبيعي له، كما أنها وصفة سحرية مجربه تعطى لمعان ونضارة دائمه للجسم، فالعديد منا يسعون إلى إطلالة مميزة وطبيعية للجسم، خاصه العرائس الذين لا يستطيعون الذهاب المستمر لصالونات التجميل للعناية بالجسم، لضيق الوقت والجهد المبذول قبل موعد الزفاف، لهذا نقدم بإعداد هذه الوصفة السحرية التى تزيل كافه الاسمرار والكلف نهائيا بدون اى مجهود أو آثار جانبية، كما أنها تساعد على تضييق المسام الواسعة وتنعم وتنظيف البشره بشكل مبهر، أيضا تحمى من أشعة الشمس الضارة وتعالج جفاف الجلد والتشققات الجلدية، وتزيل النمش والبقع الداكنة، أنها وصفة مجربة تعيد الصورة الطبيعيه للجسم وظهوره بشكل جذاب ومميز، فمعظم السيدات والفتيات فى العالم كله يبحثون عن طريقة عمل هذه الوصفة البسيطة التى يمكن تحضيرها واستخدامها بأمان تام على الجسم، للقضاء على الاسمرار الموجود نهائيا، والتمتع بإطلالة جديدة خالية من التصبغات الجلدية والكلف، كما أنها تعمل على توحيد لون البشرة بشكل فورى دون الحاجة إلى شراء المستحضرات التجميلية التى تتسبب فى حساسية وتهييج الجلد لاحتوائها على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية الضارة بصحة البشرة، فهى تساعد على نضارة وحيوية البشرة وتحسين صوره الجسم وظهوره باللون الابيض الناصع، تقوم بتنظيف البشرة من البقع الداكنة والبثور وآثارها، تغذى وترطب الجسم بعمق من اول استعمال، تعمل على التخلص من الزيوت فى البشرة الدهنية، تحمى من أشعة الشمس الضارة، لهذا نقوم باعداد وصفة صابون دوف والنشا لتبييض وتفتيح وتنقية الجسم من اى اسمرار بخطوات سهلة وسريعة، فى هذا الموضوع تابعونا .

وصفة النشا وصابون دوف لتفتيح الجسم

مكونات وصفة النشا وصابون دوف لتبييض وتفتيح الجسم ;

4 ملاعق من النشا

1 صابونه دوف مبشوره ناعم

1 ملعقه كبيره من عصير الليمون

2 ملعقة صغيرة من زيت جونسون

طريقة تحضير وصفة النشا وصابون دوف لتفتيح الجسم

اولا نقوم بإحضار وعاء مناسب لحجم المكونات الآتية، ثم نقوم بوضع صابونه دوف المبشورة داخل الوعاء ثم نقوم بوضعه على النار حتى تذوب تماماً وبعد ذلك يتم رفعها من النار ونضيف إليها النشا وعصير الليمون وزيت جونسون الأطفال، مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات معاً، بعد ذلك قومى بأخذ حمام ماء ساخن حتى تتفتح المسامات ونضع وصفة صابون دوف على الجسم بحركة دائرية لضمان نجاح هذه الوصفة، وتترك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر، يمكنك استعمال كريم مرطب للحصول على بشرة نضرة فاتحة اللون خالية من أي قشور سمراء، بعد الانتهاء مباشرة سوف تلاحظين الفرق المذهل فى لون الجسم ونعومته الفائقة وظهوره بالبياض الناصع .