خلطة هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر ونموة بدون توقف بسرعة الصاروخ بملعقة زيت زيتون و3 اعواد من القرنفل هتغير شعرك 180 درجة مش هتصدقى النتيجة الرهيبة

خلطة هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر ونموة بدون توقف بسرعة الصاروخ، فزيت الزيتون مع القرنفل لتطويل الشعر يعطيك نتائج ممتازة، حيث أن هذا الخليط مناسب تمامًا للشعر ويساهم في تحسين خلاياه وإنباته من جديد ومواجهة مشاكله ومكافحتها وكذلك إطالة الشعر الذي استمر وقتا طويلًا لظهور أي سنتيمتر زيادة على طوله، وفي ما يلي نعرفك على طريقة استخدام زيت الزيتون مع القرنفل للحصول على شعر طويل وكثيف.

خلطة هندية جبارة لتطويل وتكثيف الشعر ونموة بدون توقف بسرعة الصاروخ

إن كان شعرك قصيرًا ولا يطول ولديك في منزلك زيت الزيتون البكر مع زيت القرنفل فحضري معهما المكونات التالية:

قدر من زيت الزيتون.

كمية مماثلة من القرنفل.

يمكنك إضافة زيت جوز الهند أو ماء الورد على الخليط.

الطريقة

اخلطي الزيوت مع بعضها بكميات متساوية، وإن كنت استبدلت جوز الهند بماء الورد فبإمكانك وضع كمية من ماء الورد بنفس القدر الذي كنت ستضعيه من الزيت.

تأكدي من نظافة شعرك جيدا وأنه بدون أي زيوت سابقة ولا كريمات، على أن يكون جافًا وليس مبللًا.

يمكنك تجفيف شعرك بالسيشوار إن لم يكن جافًا، وابدئي مباشرة بتقسيمه إلى نصفين أو أربعة أقسام.

ابدئي بتدليك فروة الرأس ثم خذي قدرا من الزيت ووزعيه على كل قسم وحده، على أن تدلكي فروة الرأس جيدا.

بعدها يمكنك أن تجمعي شعرك في ضفيره أو تربطينه مثلا، وتنتظرين حوالي ثلاث ساعات.

اغسلي بعدها شعرك ببعض الماء البارد.

يمكنك تجفيف شعرك بالاستشوار ولكن ليس بصورة مباشرة، وبدون تعريضه لحرارة كبيرة.

استخدمي هذا النوع من الوصفات مرتين أو ثلاثة في خلال الأسبوع.

ستلاحظي فورًا أن شعرك أصبح ينبت من جديد، وكذلك يصبح أكثر طولًا بسرعة.

فوائد خليط زيت القرنفل وزيت الزيتون للشعر

سنتغاضى الآن عن حقيقة أن هذه الزيوت جبارة مفيدة جدًا للبشرة والشعر وسنركز أيضا على فائدتها للشعر.